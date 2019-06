Bohmte. "Es ist eine Menge Arbeit, aber Spaß macht das natürlich auch", sagt Ilda Moreira, die zu denjenigen gehört, die (fast) immer beim Integrationsfest "Menschen in Bohmte – Wir gehören zusammen" dabei ist. Sie vertritt dabei das Land Portugal. Und an ihrem Stand spielt der Stockfisch regelmäßig eine Hauptrolle.

In diesem Jahr, bei der 27. Auflage des Festes, bei dem sich die Besucher durch die verschiedenen Landesküchen schlemmen können, ist Portugal das Beispielland. Entsprechend wird es am Sonntag, 23. Juni, auf dem Bohmter Bahnhofsvorplatz nicht nur allerlei zu essen geben, sondern auch Informationen. Und eine portugiesische Tanzgruppe konnte verpflichtet werden.

Zwischenstation Wehrendorf

Familie Moreira lebt seit 1973 im Wittlager Land. Ildas Ehemann hatte bei der Firma Argelith Arbeit gefunden. Zunächst lebten die Moreiras zwei Jahre in Wehrendorf, dann folgte der Umzug nach Bohmte. Ilda Moreira, die inzwischen fast 30 Jahre Witwe ist, sagt: "Wir leben hier jetzt seit 43 Jahren." Tochter Sandra kann von sich behaupten: "Ich bin eine gebürtige Bohmterin." Zur Welt kam sie zwar im Krankenhaus Ostercappeln.

Vielfalt ist Trumpf

Die Frage: "Was zeichnet die portugiesische Küche aus?" beantwortet Ilda Moreira kurz und bündig: "Vieles." An der Küste spielt der Fisch eine wichtige Rolle. Im Landesinneren ist die Auswahl groß – von Fisch über Lamm und Schwein bis zum Rind. Kräuter, Tomaten oder Paprika kommen aus dem eigenen Garten. Die Portugiesin: "Obst und Gemüse schmecken einfach besser." Auf den Tisch kommen gleichermaßen Nudeln und Reis, zudem gibt es auch Kartoffeln. Beliebt ist gewürzter Reis.

Portugiesische Suppe

An der Eschstraße in Bohmte fragt Sohn Daniel schon mal: "Was kochst du?" Ins Blickfeld geraten dann der gewürzte Reis, zu dem auch Ziebeln, Olivenöl und nach Bedarf Wasser gehören oder die "Portugiesische Suppe". Bestandteile dabei sind Bohnen, Karotten und Kartoffeln, die püriert werden. Hinzu kommen Nideln und Wirsing oder Spitzkohl. Ilda Moreira unterstreicht: "Mit einfachem Kohl schmeckt das nicht so gut." Die Tochter sagt: "Die isst jeder in der Familie, auch der kleine Enkel." Im Alltag wird im Hause Moreira gleichermaßen deutsch und portugiesisch gekocht.

Typisches Weihnachtsessen

Beim Fest "Menschen in Bohmte" ist Portugiesisches gefragt. An erster Stelle gibt es dann fritierten Stockfisch (Bacalhau) mit Kartoffeln. Die Köchin weiß: "Der Vorrat hält nicht lange vor. Einiges isst schon vorher die Familie." Schließlich handelt es sich um ein Festessen, das in Portugal zu Weihnachten ein Muss ist. Im vergangenen Jahr hieß es am Stand zügig: "Es ist alles weg". Ein Vietnamese vom Nachbarstand meinte zu Ilda Moreira: "Ich bin böse auf dich, weil du mir nichts aufgehoben hast." Das führte zu der Überlegung: "Ich glaube, ich muss dieses Jahr mehr machen."

Lange Einweichzeit

Allerdings ist der Mittagstermin, den es 2018 zu ersten Mal gab und der sehr gut angenommen wurde, für diejenigen, die die Speisen zubereiten, eindeutig stressiger. Die Portugiesin stellt fest: "Dann fange ich eben statt um 7 Uhr schon um 6 Uhr an. Für die Zubereitung des Stockfisches würde das allerdings nicht genügen. Der muss nämlich vorher 24 bis 48 Stunden einweichen – je nach Dicke. Und das Wasser muss mehrfach gewechselt werden. Sie weiß: "Stockfisch ist wahnsinnig teuer." Ilda Moreira kauft ihn in einem kleinen Laden im portugiesischen Freizeitzentrum in Osnabrück.

Ein Problem gibt es allerdings rund um den an sich grätenfreien Fisch: Viele Leute haben Angst vor Gräten. "So muss ich die Leute immer warnen", weiß die Portugiesin, die von sich sagt: "Ich gehöre mehr zu Deutschland als zu Portugal." Deutsch war und ist in der Familie die Hauptsprache. Und dann sind da noch die Pasta de nata, von denen Ilda Moreira sagt: "Ich mache davon immer viele." Sie sind typisch für Chaves, den Ort nahe der spanischen Grenze, wo sie groß geworden ist.

Kulinarisches Fest „Menschen in Bohmte“ Start wieder um 12 Uhr Am Sonntag, 23. Juni 2019, startet um 12 Uhr die 27. Auflage der Veranstaltung „Menschen in Bohmte – Wir gehören zusammen“. Das internationale Fest mit vielen kulinarischen Köstlichkeiten zum Probieren findet wie im Vorjahr auf dem Gelände am Bahnhof statt. Der Beginn pünktlich zur Mittagszeit hat sich bewährt. Im Vorjahr war die Fußball-WM der Auslöser. Das Ganze ist so gut angekommen, dass die Gemeinde Bohmte, die wieder zusammen mit der Werbegemeinschaft Bohmte, dem Kulturring Bohmte sowie mit Vereinen, Institutionen und vielen engagierten Mitbürgern Veranstalter des multikulturellen Festes ist, es bei dem Termin belässt.