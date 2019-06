Tour durch den Naturerlebnisgarten in Hüde am Dümmer CC-Editor öffnen

Schön bunt - ein Schotterbeet mit Kathäusernelke und Wolfsmilch. Foto: Naturschutzring Dümmer

Hüde. Ein Garten als Oase für heimische Pflanzen und Insekten - so kann ein Naturgarten beschrieben werden. Doch was macht einen solchen Garten aus? Seit 2003 zeigt das der Naturerlebnisgarten an der Naturschutzstation Dümmer, der am Sonntag, 16. Juni, bei einer Führung vorgestellt wird. Start ist in Hüde.