Bienen am Wegesrand in der Dümmerregion entdecken CC-Editor öffnen

Zu den Wildbienen führt die Exkursion am Sonntag, 16. Juni. Foto: Pixabay

Wagenfeld. Der Naturpark Dümmer lädt ein zu einem Spaziergang zu den Bienen am Wegesrand. Die Exkursion findet am Sonntag, 16. Juni, statt, Los geht es um 14 Uhr an der Ecke Forstweg / Butzendorfer Weg in Wagenfeld-Ströhen.