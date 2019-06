Bohmte. Derzeit läuft die bundesweite Aktionswoche der Schuldnerberatung. "Albtraum Miete", so ist der Schwerpunkt in diesem Jahr überschrieben. Auf die Dringlichkeit dieses Thema macht die Diakonie im Kirchenkreis Bramsche aufmerksam. Für den Altkreis Wittlage unterhält das Diakonische Werk eine Beratungsstelle an der Bremer Straße 24 in Bohmte.

Die Themen Wohnen und Mieten werden in jüngster Zeit häufig diskutiert. Grund sind Wohnungsmangel sowie die stark angestiegenen Mieten und Immobilienpreise. Wohnen sei "eine Existenzfrage", sagte in dieser Wiche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, "für jeden Einzelnen und für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft". "Wir müssen verhindern, dass unsere Städte zum sozialen Kampfplatz um das Wohnen werden", sagte der Bundespräsident bei der Hauptversammlung des Deutschen Städtetags in Dortmund und mahnte mehr bezahlbaren Wohnraum an. "Der Wohnungsmarkt ist kein Casino", so Steinmeier.

Wenn es schon für Normalverdiener schwierig ist, eine passende Wohnung zu finden, so ist es für Menschen in einer Überschuldungssituation derzeit nahezu unmöglich. "Der Kontakt zu möglichen Vermietenden scheitert in der Regel im Vorfeld aufgrund einer Schufa Auskunft mit negativen Merkmalen", sagt die Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände (AG SBV), der unter anderem Awo, Caritas und Diakonie angehören. Dabei geb die Schufa keine Auskunft darüber, ob in der Vergangenheit die Mietzahlungen regelmäßig erfolgt seien.

Grundrecht der Menschen

Wohnen sei ein Grundbedürfnis und Grundrecht eines jeden Menschen. Höchste Priorität habe somit, angemessenen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Dabei gilt es vor allem, bezahlbaren und sozialen Wohnungsbau zu fördern. Menschen mit niedrigem Einkommen benötigen finanzielle Unterstützung, um steigende Miet- und Energiekosten abfedern zu können. "Nicht zuletzt darf die Schufa-Auskunft nicht zu einer Stigmatisierung führen. Sie sagt nichts darüber aus, dass der Schuldner keine Miete zahlt. Gerade mit der Durchführung eines Verbraucherinsolvenzverfahrens unternimmt der Mieter ja alles, um Zahlungsstörungen zu vermeiden", so die Arbeitsgemeinschaft.

Die Schufa-Auskünfte müssten weg, sagen auch Natalia Gerdes, Leiterin des Diakonisches Werkes Bramsche. Andreas Prühs, Sascha Rink und Julia Broxtermann von der Diakonie. Menschen in einer Insolvenssituation bemühten sich ja gerade um einer Regulierung ihrer Verhältnisse. Und dafür bräuchten sie eine festen Rahmen so Gerdes. Die Diakonie helfe mit ihrer Sozial- sowie Schuldner- und Insolvenzberatung, diesen Rahmen zu schaffen. Dieser Insolvenzplan könne aber scheitern bei einer deutlichen Mieterhöhung.

Über dem Bundestrend

Übrigens: Im Gebiet des Kirchenkreises Bramsche befinden sich die Kommunen des Landkreises, die von der Überschuldung der privaten Haushalte am stärksten betroffen sind. Die Zahl liege weit über dem Bundestrend. Auch das Wohnungsproblem ist städtisches Problem allein. Auch in den ländlichen Regionen ist bezahlbarer und geeigneter Wohnraum knapp. Es helfe eben nichts, wenn eine günstige Wohnung auf dem Dorf zur Verfügung stehe, die Mieter aber mobil sein müssen. Ohne Auto einen Arbeitsplatz, Arzt oder Behörden zu erreichen, stelle ein Problem da. Selbst die Kosten aufzubringen für die Busfahrt, stelle für einige Betroffene eine Herausforderung da.

Die Beratungsstellen der Diakonie setzen bei der Beratung drei thematische Schwerpunkt. Nämlich zunächst Hilfe bei der Wohnungssuche. Ebenso wichtig ist der Erhalt der Wohnung. Wenn die Miete nicht gezahlt werden kann und der Wohnungsverlust droht, benötigen die Menschen Hilfe. Hilfe in finanzieller Form durch unbürokratische Übernahme von Mietschulden und Hilfe in Form von Beratung, um den Haushalt zu konsolidieren, realistische Zahlungsprioritäten zu erarbeiten und Schulden zu regulieren.

Und schließlich die Sicherung der Wohnung. Zum Beispiel, wenn die bestehende Unterkunft als zu große eingestuft wird. Die Leistungsberechtigten, deren Mietkosten nicht als angemessen anerkannt werden, müssen die Differenz aus dem Regelsatz zahlen. Häufig wird nicht berücksichtigt, ob tatsächlich Wohnraum für die Betroffenen zu den festgesetzten Angemessenheitsgrenzen verfügbar ist. Auch hier ist eine Beratung wichtig.

Ansprechpartner

Die Außenstelle Bohmte der Diakonie ist telefonisch unter 05471 8022425 sowie per Mail an bohmte@diakonisches-werk-bramsche.de zu erreichen.In Bad Essen wird jeweils am ersten Freitag eines Monats eine offene Sprechstunde in ökumenischen Beratungszentrum an der Lindenstraße 6 angeboten.