Büscherheide-Börninghausen. Der Vorverkauf hat begonnen. Wie die Organisatoren des im Eggetal bei Büscherheide/Börninghausen stattfindenden „Bergfests 2019“ jetzt mitteilen, sind die Karten für das Ereignis inzwischen verfügbar. Geboten wird unter anderem Rockmusik und Bluesmusik live auf der großen Bühne.

Am Samstag, 29. Juni, ab 19 Uhr soll das Musikfest im Eggetal starten – erstmals von der großen Bühne am Bansen aus. Dafür werden drei heimische Rockformationen und ihre Gäste – das Blasorchester Bad Holzhausen – sorgen. Die junge Band „Travelin‘ Waters“ habe bereits beim Börninghauser Band-Contest im vergangenen Jahr bewiesen, dass sich aus Blues und Rock ein ganz besonderer Mix brauen lässt, der einen Saal zum Kochen bringen könne, heißt es in der Mitteilung.

Musik aus den 50ern und Hardrock

Die „Cone Brothers“ setzten mit Rockmusik aus den Fünfzigern noch eins drauf. Mit kraftvollem Hardrock nehmen dann zu späterer Stunde die Rocker von „Teaser“ ihre Fans mit auf die Zielgerade des Festivals. Karten gibt es bei Getränke Schnitker in Börninghausen, Eggetaler Straße 97, zum Vorverkaufspreis von 10 Euro (Abendkasse: 12 Euro). Jugendtickets (15 bis 18 Jahre) kosten 5 Euro. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt.