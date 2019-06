Lemförde. Für die Theatergruppe der Evangelischen Jugend in der Dümmerregion hat längst die heiße Probenphase für ein Stück begonnen, das sie im Rahmen des dreitägigen Festes „Lemförder Sommer“ (14. bis 16. Juni) am Sonntag, 16. Juni, 11 Uhr, auf der Festbühne im Rahmen eines Gottesdienstes präsentieren werden. Dieser steht unter dem Thema „Suche Frieden und jage ihm nach“ (Psalm 34,15

Der Theatergruppe gehören 13 junge Menschen im Alter zwischen 14 und 24 Jahren an. Die Leitung haben Diakon Ingo Jaeger und Ira Wirt-Müller inne. Während eines ersten Brainstormings warfen sie Fragen auf wie „Wer setzt sich für Frieden ein?“ oder „Wer geht auf die Jagd?“ Schnell kam die Idee auf, dass es irgendetwas mit Robin Hood sein sollte.

Robin Hood-Geschichte

„Wir wollen die Robin Hood-Geschichte nicht einfach nur nachspielen, weil uns das zu primitiv war. So haben wir eine eigene Interpretation der Geschichte mit Parallelen zum heutigen Lemförde geschrieben“, erläutert Ingo Jaeger. In der Story gehe es darum, dass Robin Hood (gespielt von Jana Reitmeyer) und Little Joän (Nele-Marie Hagen) sich für den Frieden einsetzen wollen. Aber wie können sie den Sheriff von Leuenfort (Hauke Henseleit) und Prinz John (Mathis Marten) besiegen? Gemeinsam mit Lady Marianne (Nele Raitzig) und Schwester Tascha (Ira Wirt-Müller) schmieden sie einen Plan….

In weiteren Rollen fungieren zwei Mägde (Anna Weidemann und Antje Henseleit), Bogenschütze Erfan (Erfan Moradi), König Richard (Leon Schliebe), eine Turnierrichterin (Anne Weghöft), ein Trompeter (Leo Schult) und die glanzvolle Rolle eines Pferdes, das schon während der Proben für einiges an Aufsehen sorgte, übernimmt Ingo Jaeger.





„Wir wollen das Stück schon etwas Disney getreu machen und haben uns an der Story orientiert. Aber wir bringen auch aktuelle Themen von Lemförde und der Samtgemeinde mit ein, wie beispielsweise Bürgerpark, Amtshoferweiterung oder den Marissa Ferienpark. Das alles macht es zu einem modernen Stück“, meint Robin Hood alias Jana Reitmeyer. „Das Grundprinzip ist ‚Frieden‘ und wir jagen ihm nach. Robin Hood ist ziemlich angenervt von diesem ganzen Partisanenleben, von diesem in Höhlen hausen, Leute überfallen und dann den Armen helfen. Er möchte lieber den Leuten in Frieden helfen, was er auf gewisse Weise in diesem Stück versucht“, verrät der Sheriff von Leuenfort oder besser gesagt Hauke Henseleit.

Blick auf den Herbst

„Die Theatergruppe freut sich jedenfalls auf einen großartigen Gottesdienst mit Projektchor, Musikband, Regenbogenchor und der Predigt von Pastor Eckhart Schätzel“, betont Ingo Jaeger. Allerdings wirft er noch einen Blick auf den Herbst, wo der nächste große Auftritt der Theatergruppe der Evangelischen Jugend in der Dümmerregion für den 5. Oktober, 18 Uhr, im Lemförder Rittersaal geplant ist. „Das wird der größte Auftritt, den wir bislang haben“, blickt der Diakon mit großer Vorfreude auf das selbst geschriebene Stück „MS Tropica – Auf zu neuen Ufern“.

Anzeige Anzeige

Für dieses besondere Event wird während des Sommerfestes bereits die Werbung anlaufen. Aber auch die ersten kostenlosen Tickets können reserviert werden.