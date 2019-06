Hunteburg. Hilde und Helmut Steuwer haben ihren 65. Hochzeitstag gefeiert. Am 3. Juni 1954 gaben sie sich das Eheversprechen in der Hunteburger Kirche vor Pastor Borgwald. Im Familienkreis feierten sie das besondere Ehejubiläum der eisernen Hochzeit

Helmut Steuwer wurde am 15. Dezember 1924 in Schwege, Auf den Hartlingen 1 als zweites Kind der Eheleute Hermann und Sophie Steuwer geboren. Hier verbrachte er seine Kindheit gemeinsam mit seiner älteren Schwester. Noch heute lebt er mit seiner Ehefrau Hilde und Sohn Hermann in dem großen landwirtschaftlichen Anwesen. Nach der Schulzeit und Konfirmation in Hunteburg begann er eine landwirtschaftliche Lehre im elterlichen Betrieb, den er später mit seiner Ehefrau weiterführte.

Hilde Steuwer, geborene Nordhoff, erblickte am 17. März 1934 als älteste von insgesamt fünf Geschwistern, ebenfalls in Schwege, das Licht der Welt. Die Volksschule besuchte sie in Hunteburg und wurde dort auch konfirmiert. Nach der Schulzeit hat sie auf dem elterlichen Hof geholfen und war ein halbes Jahr lang im Haushalt von Pastor Borgwald in Hunteburg beschäftigt.

Reiterfest am Kiempohl

Kennengelernt hat sich das Jubelpaar 1953 beim Reiterfest am Kiempohl. Helmut Steuwer gefiel das adrette Mädchen und er freute sich, dass sie sich beim Tanz näher kamen. Im September 1953 haben sie sich verlobt und die Hochzeitsglocken läuteten im darauffolgenden Jahr am 3. Juni.

Gemeinsam bewirtschafteten die Eheleute den landwirtschaftlichen Betrieb in Schwege, Auf den Hartlingen. Drei Kindern schenkten sie das Leben. Hermann wurde 1955 geboren, Karin 1958 und der jüngste Sohn Jürgen erblickte 1964 das Licht der Welt. Inzwischen freut sich das Jubelpaar auch über fünf Enkelkinder, Anika (31 Jahre), Philip (28), Julian (29), Jan (32) und Tanja (29). Damals bestimmte die Viehzucht das Leben der Steuwers. „Wir hatten Bullen und Schweine. Auf dem Hof war immer viel zu tun“, erinnert sich die Jubilarin.

Für Urlaube blieb kaum Zeit, einmal seien sie an der Nordsee in Duhnen gewesen und mit dem Kegelclub hätten sie mehrmals Ausflüge und kurze Reisen unternommen. Dennoch hat den beiden zu ihrem Eheglück nichts gefehlt. „Mit den Nachbarn gab es immer viel Spaß. Es war lustig und wir haben die Geselligkeit genossen“, erinnert sich Hilde Steuwer. Die Nachbarn waren es auch, die am Jubeltag einen Kranz in Herzform, bestückt mit Rosen, verbunden mit herzlichen Glückwünschen für die glücklichen Eheleute überreichten.

Glückwünschen der Gemeinde

Zu den Gratulanten im Hause Steuwer gehörten am Montag auch Bohmtes Gemeindebürgermeister Klaus Goedejohann, der neben Glückwünschen der Gemeinde Bohmte auch die des Landkreises Osnabrück und des Landes Niedersachsens überbrachte. Herzlich gratulierten ebenfalls Hunteburgs Ortsbürgermeister Norbert Kroboth und dessen Stellvertreter Martin Schnöckelborg.

Über ihr sehr langes gemeinsames Leben, in dem es natürlich auch Höhen und Tiefen gab, sagen die beiden heute: „Wir haben uns immer gut verstanden und ergänzt. Und auch kleine Meinungsverschiedenheiten waren stets schnell vom Tisch!“