Stemshorn. Ein plattdeutscher Gottesdienst ist immer etwas ganz Besonderes. Eine lieb gewonnene Tradition ist es seit vielen Jahren auf dem Schäferhof in Stemshorn die plattdeutsche Sprache als Botschaft der Bibel in die Herzen der Gläubigen zu senden.

Am Sonntag hatte Schäfer Michael Seel zum plattdeutschen Gottesdienst in den urigen „Alten Schafstall“ eingeladen und freute sich, dass viele Besucher den Weg zum Schäferhof gefunden hatten. „Gah rut, mien Hart, un söök di Freud“. Dieses Lied sang die Gemeinde zu Beginn des Gottesdienstes - unschwer zu erkennen – in Platt. Auf Hochdeutsch „Geh aus mein Herz und suche Freud!“.



Wahlprogramme finden sich in der Bibel

Dem plattdeutschen Wort Gottes lauschten die Gläubigen anschließend in der Predigt von Prädikantin Marianne Vehring aus Bad Essen-Rabber. Zu guter Letzt ließ sich Prädikantin Vehring in der ihr eigenen humorigen Art über die letzten Wahlen und die Wahlplakate aus und fragte, ob denn Gott wohl auch ein Wahlprogramm habe?

„Das Wahlprogramm findet man längs in der Bibel und es ist so, dass Gott schon lange gewählt hat. Zuletzt hat er sein Kreuz vor 2000 Jahren gesetzt und es ist Gott nicht wichtig, ob es ein schwarzes oder ein weißes Schaf ist.“

Unter das Thema „Scha(r)fsinnig“ hatten die Initiatoren, dazu gehörten neben dem Schäfer Michael Seel und Prädikantin Marianne Vehring auch Heinrich Rust von der Arbeitsgemeinschaft „Plattdütsk in de Kerken“, den plattdeutschen Gottesdienst gestellt, der auf dem Schäferhof lange Tradition hat. Ins Leben gerufen wurde er von dem im zurückliegenden Jahr verstorbenen Leverner Pfarrer Wilhelm Dullweber. Musikalisch begleiteten die Singgemeinde Lashorst und der Wehdemer Posaunenchor, unter Leitung von Dimuth van der Bent den Gottesdienst.

Heinrich Rust nutzte derweil die Gelegenheit das neue plattdeutsche Buch „Ne geoe Noahricht – un dat Wierken für Wierken!“ vorzustellen. Das Buch beinhaltet 77 Texte von Pfarrer Reinhard Ellsel zu den Evangelien der Sonn-und Feiertage des Kirchenjahres. Die Texte wurden von Leuten aus ganz Westfalen und darüber hinaus ins Plattdeutsche übersetzt.„Somit gibt es 77 verschiedene plattdeutsche Dialekte zu ansprechenden Fotos “, erklärte Rust.