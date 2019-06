Bohmte. Eine farbenfroh gestaltete Betonwand und eine viel einladender und freundlicher gestaltete Pfarrwiese - auch das, was die katholische Landjugend in Bohmte während der vor kurzem überall in der Region stattfindenden 72-Stunden-Aktion geleistet hat, kann sich sehen lassen. Die Jugendlichen haben jetzt ein positives Fazit gezogen, das sich so zusammenfassen lässt: Hat Spaß gemacht und hat sich gelohnt. Und: Ist gut geworden!

Die Aufgaben werden zunächst geheimgehalten, der Zeitrahmen ist eng gesteckt: So funktioniert die landesweit stattfindende 72-Stunden-Aktion. Und so war es auch in Bohmte. 25 Jugendliche hatten sich am Abend des Donnerstags, 23. 5., am Jugendheim getroffen, um dort ihre Aufgaben in Empfang zu nehmen. Als Überbringer fungierte Bürgermeister Klaus Goedejohann, der als Verbindungsmann zum Dekanat diente. Gleich zwei Aufgaben waren es, um die sich die Bohmter Jugend in den nächsten drei Tagen kümmern sollte:

Erstens die Pfarrwiese der Katholischen Kirchengemeinde St. Johannes der Täufer umgestalten und zweitens die graue Betonwand der Kinderkrippe farbenfroh gestalten. Oder etwas genauer gesagt bestand die Aufgabe darin, dass die Jugendlichen einen Grillplatz mit Pavillon und Sitzgelegenheiten auf der Pfarrwiese zu bauen hatten. Diese Grillecke sollte dann am Sonntag gemeinsam mit der Gemeinde und allen Sponsoren im Rahmen eines Festes eingeweiht werden.

Sofort machten sich die Jugendlichen an die Arbeit und organisierten noch am Donnerstag Baumaterial und Baufahrzeuge. Schon am Ende des Freitags als des ersten richtigen Arbeitstages zeigten sich erste Erfolge durch die Arbeit der Jugendlichen: Die Betonmauer des Kindergartens hatten sie regenbogenfarbig angemalt, den er Rasen vertikutiert, einen Baum gefällt, einen alten Baumstumpf entfernt sowie Rasen und Erde für die Grillecke ausgehoben, um diese im späteren Verlauf pflastern zu können. Gutes Gefühl am Freitagabend also. Doch der Samstag sollte ein Wechselbad der Gefühle mit sich bringen:



Denn das Pflastern erwies sich schwieriger als erwartet, und das, obwohl die Jugendlichen sich sogar von Fachleuten einige Tipps geholt hatten. Bis spät in die Nacht waren die Jugendlichen am Abziehen und Pflastern, als endlich der letzte Pflasterstein eingesetzt werden konnte. Parallel zu den Arbeiten in der Pfarrwiese wurden von den Jugendlichen in der Zimmerei Stolte Sitzbänke, Tische, ein Stehtisch und ein Pavillon vorbereitet. Gegen Abend verschraubten sie die Einzelteile.



Strammes Programm am Sonntag

Nach kurzer Nacht ging es gleich am nächsten Morgen weiter. Das stramme Programm für den Tag: Das Pflaster fertigstellen, die restlichen Bänke und Tische einbetonieren und den Pavillon aufstellen. Punktlandung am Abend: Eine halbe Stunde vor Beginn des Einweihungsfestes waren die Jugendlichen fertig geworden und haben anschließend mit der Kirchengemeinde und den Sponsoren bei einem Grillfest ihren Feierabend genossen.

In ihrer Pressemitteilung betont die katholische Jugend nun. dass sie sich bei allen Helfern, allen Sponsoren und allen Spendern von Lebensmittel und Sachleistungen bedanken möchte. Weiter heißt es dort: "Ohne eure Unterstützung hätten wir diese Aktion niemals schaffen und durchführen können. Mit eurer Hilfe haben wir etwas aufgebaut, an das wir uns immer wieder gerne erinnern."