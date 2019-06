Bohmte. "Aller guten Dinge sind drei", schmunzelt Michael Möller aus Bohmte - und was er damit meint sind die verschiedenen Anläufe, die es gebraucht hat, um die französische Bulldoggendame Gucci (2 Jahre) von dem für sie vorgesehenen Liebhaber-Rüden zu überzeugen.

Die Hündin Gucci war im Alter von 8 Wochen zur Familie Möller gekommen. Dass sie im Alter von zwei Jahren für Nachwuchs sorgen sollte, war von Anfang an so geplant gewesen. Über eine Anzeige im Wittlager Kreisblatt war Michael Möller auf einen Hundehalter im ostwestfälischen Espelkamp aufmerksam geworden. Dort hatte ein kerniger Rüde, ganz in braun, das Sagen und sollte mit der schicken Gucci anbändeln. Doch so einfach wie sich die Möllers das vorgestellt hatten ging es dann doch nicht.

Denn die beiden Bulldoggen kamen einfach nicht zur Sache. Erst bei seinem dritten Besuch in Espelkamp ließ der braune Rüde Gucci endlich schwach werden und nach einer Tragzeit von 63 Tagen erblickten bei den Möllers in Bohmte fünf gesunde Welpen, zwei Rüden und drei Hündinnen, das Licht der Welt. Das Resultat kann sich sehen lassen. "Die Welpen sind einfach spitze und machen im Alter von fünf Wochen schon jede Menge Rabatz", sagt Michael Möller, der sich um die Welpen kümmert und gerne den Babysitter auf Zeit spielt.

Die "Französische Bulldogge" ist eine im Vergleich zur klassischen Bulldogge etwas kleinere Variation und gilt als eine allgemein anerkannte Hunderasse, die auch auf den Listen der FCI auftaucht (also dem in Belgien sitzenden internationalen Rassehunden-Zuchtverband, Fédération Cynologique Internationale). Die kleine Bulldogge gehört inzwischen zu den beliebtesten Hunderassen und hat sich im laufe der Zeit zu einem richtigen Familienhund entwickelt. Die Möllers aus Bohmte können das nur bestätigen.



Abgabe der Welpen erst im Juli

Denn ihre Gucci ist eine Schmusebacke in Hundegestalt und kennt gegenüber Artgenossen und Fremden überhaupt keine Berührungsängste. Frühestens im Juli, dann wären die Welpen zehn Wochen alt, sollen die süßen Rabauken eine neue Heimat finden, sagen die Möllers. Wer Interesse an einem solchen Hundebaby hat, kann sich unter Telefon 05471 1445 melden.