Der rote Infobus der Aufklärungsinitiative "Herzenssache Lebenszeit" zog in Damme die Blicke auf sich und bot den Besuchern umfassende Informationen über Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfall. Foto: Krankenhaus Damme

Damme. Damme war eine von über 100 deutschen Städten, in denen der rote Infobus von "Herzenssache Lebenszeit" Halt macht. An der bundesweiten Aufklärungsinitiative beteiligte sich auch das Dammer Krankenhaus St. Elisabeth. Die Aktion fand an und in der Scheune Leiber großes Interesse.