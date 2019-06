Lemförde. Mit einem ungewöhnlichen Repertoire gastierte der renommierte gemischte Chor "D'a Chor" aus Münster am Samstag auf Einladung des Vereins Kultur-Bunt im Lemförder Rittersaal. Bei dem gut eineinhalbstündigen Konzert nahmen die 20 Sängerinnen und Sänger das Publikum mit auf eine musikalische Reise in die Welt deutscher Bänkellieder sowie klassischer Volkslieder.

"Lob der Träne“, so der Titel der verschiedenen Bänkellieder aus der Feder von Ernst Pepping (1901 -1981). Chorleiter Jürgen Janotta hatte den Chormitgliedern damit eine große Aufgabe gestellt, die diese mit Bravour meisterten. Bänkellieder erzählende Lieder mit dramatischen Inhalten. So beschrieben auch die Musikstücke „Es zeigt die Träne“, „Ach, die Mutter kommt nicht wieder“, „Seht den Galgen“ und einigen mehr die Gräueltaten des Krieges.



Erbarmungslose Kriegserinnerungen

Ausdrucksstark ließen die Choristen das Auditorium an den musikalischen erbarmungslosen Kriegserinnerungen teilhaben. Durch die Kraft ihrer Singstimmen, durch Gebärden und emotionale Beteiligung gaben sie den Liedern einen höchst lebendigen Ausdruck. Bemerkenswert aber vor allem die leidenschaftliche Intensität als auch Professionalität in ihrem Vortrag.

Ein harter Schnitt

Der melodiös-beschwingten Auftakt des Chorkonzertes mit „Stars“ von Eriks Esenvalds (*1977) ließ die Zuhörer einen vielversprechenden Spätnachmittag erwarten. Zwar bot sich im Anschluss mit den Bänkelliedern ein harter Schnitt, aber durchaus gewollt, denn das Konzert erwies sich als besinnlich und unterhaltsam gleichermaßen.

Nach der Ernsthaftigkeit des Genres der Bänkellieder schlug der "D'a Chor" heitere Töne an. Den „Frühling“ von Antonio Vivaldi brachte Gertrud Sauer auf der Querflöte zu Gehör, es folgten klassische Volkslieder, die der Chor mit Brillanz anstimmte, so dass in der ersten Zuschauerreihe immer wieder ein leises „Klasse“ oder „Super“ von hinten zu vernehmen war.



Chorleiter aus der Region im Publikum

„Einfach wundervoll“, fand Gerhard Graue, Sänger beim Haldemer Männergesangsverein, das Konzert. Er zeigte sich am Ende sehr beeindruckt von der musikalischen Vielfalt und der teilweise ungewöhnlichen Darbietungsweise. Auch Ludger Hartz, versierter und erfahrener Chorleiter aus der Region, hatte das Konzert mit dem ausgefeilten Repertoire imponiert. „Sehr, sehr schön“, lautete sein Fazit.

Zum Ende noch einen Kakadu

Nach tosendem Beifall der annähernd 100 Zuhörer gab es das fröhliche Lied vom Kakadu als Zugabe, bevor der Chor den Rittersaal verließ. Vorausgegangen war dem Konzert das für den Chor inzwischen traditionelle Himmelfahrtswochenende in der Hüder Musikakademie. Hier wurde vier Tage lang intensiv geprobt. Für das kommende Jahr plant der Chor dann ein geistliches Musikprogramm, welches Ende Mai in der Nikolaikirche in Diepholz zu hören sein wird.

