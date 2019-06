Hunteburg . „Ein Sommerfest muss bunt sein“, so sagt eine Bewohnerin mit Blick auf ihre farbenfrohe Bluse und die Dekoration aus bunten Sommerblumen. Und so stand auch ein bunter Strauß aus Musik und Tanz im Mittelpunkt des Sommerfestes im Pflegezentrum St. Agnes in Hunteburg.

Einrichtungsleiter Dirk Haunhorst hieß Bewohner, Angehörige und viele Gäste aus der Gemeinde, die sich bei sommerlicher Hitze im Gartencafé eingefunden hatten, herzlich willkommen. Mit Westernklängen begann das musikalische Programm. Die Line-Dance-Gruppe „happy feet“ unter der Leitung von Manfred Coors präsentierte eine Auswahl aus ihrem Programm. Das Repertoire dieser Gruppe umfasst mittlerweile 120 verschiedene Tänze. Unter Beifall forderte das Publikum eine Zugabe, die „happy feet“ trotz schweißtreibender Temperaturen gern einlöste.









Tanzdarbietungen ganz anderer Art präsentierten Balletttänzerinnen der Ballettschule Watkins. Mit fließenden und präzisen Bewegungen zu klassischer Musik bezauberten die Mädchen das Publikum. Nicht nur der tänzerische Ausdruck, auch die typische Ballettkleidung und die Frisuren beeindruckten. Seit mehr als 30 Jahren unterrichtet Charles Watkins an mittlerweile sechs Standorten im heimischen Raum klassisches Ballet und seit einigen Jahren auch Hip Hop. Für die Darbietung beider Tanzformen erhielten die jungen Tänzerinnen großen Applaus.





Ein Sommerfest im Pflegezentrum St. Agnes ohne Kolpingkapelle wäre undenkbar. Seit Jahren begleiten sie zur Freude der Bewohner die jeweiligen Feste und sorgten auch jetzt unter dem Dirigat von Stefan Schumacher für schwungvolle Musik, die von Filmmusik über Schlagermedleys bis hin zu bekannten Märschen reichte. Unterstützung erhielten sie von Pastor Marc Weber und Pastor Stephan Wallis, die den Vortrag „Auf der Vogelwiese“ ganz spontan mit ihrem Gesang unterstützten.

Die beiden Pastöre nutzten die Gelegenheit, zum ökumenischen Gemeindegottesdienst am Pfingstmontag einzuladen, der auf der Terrasse des Pflegezentrums gefeiert wird.

Tanz hält jung

Mit Spannung wird in jedem Jahr der Beitrag der Mitarbeiterinnen erwartet. Zu „Always look on the bright side of life“ zogen sechs Seniorinnen und Senioren mit bedächtigen Schritten am Rollator auf die Bühne. Stimmung und Temperament der Gruppe ändert sich schlagartig als Gerd Weirauch an der Technik Rockmusik spielte und die Tänzerinnen einen flotten Rock’n Roll auf’s Parkett legten. Tanzen hält eben jung! Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren in ihrer Kostümierung kaum wieder zu erkennen und ernteten für diesen Auftritt begeisterten Beifall und Zugabe-Rufe.

Viele helfen mit

Angefangen von Firmlingen der Kirchengemeinde, dem Huba-Zeltlagerteam über Frauen der kfd, Nachbarn und Ehrenamtliche bis hin zu den Mitarbeitern, die bei der Vorbereitung und Durchführung des Festes auf vielfältige Art Unterstützung leisteten, reichte der Kreis der Helfer. „Ein Sommerfest muss bunt sein“ – dieser Wunsch wurde beim Sommerfest im Pflegezentrum St. Agnes erfüllt.