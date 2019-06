Bohmte. Es war unübersehbar, dass im Landgasthaus Gieseke-Asshorn gefeiert wurde. Die Uniformen der Schützendamen ließen ebenso darauf schließen wie der Aufmarsch des Schützenspielmannszuges und die vielen festlich gekleideten Männer und Frauen. Auslöser des Ganzen waren Gerd-Udo und Sieglinde Rausch, geborene Kolkhorst, die in großer Runde ihre goldene Hochzeit feierten.

Dank des Superwetters fand der Empfang im Freien statt. Einer der jüngeren Teilnehmer meinte: „Das finde ich cool, dass heute so viele Leute da sind und gratulieren.“ Entsprechend hatten es auch die Offiziellen nicht leicht, zum Goldpaar vorzudringen.

Vielfältiges Engagement

Bürgermeister Klaus Goedejohann fasste seinen Glückwunsch so zusammen: „Ich danke euch für vielfältiges ehrenamtliches Engagement.“ Der Hinweis auf anhaltende Gesundheit durfte ebenso wenig fehlen, wie der auf das nächste Ehejubiläum in zehn Jahren. Gerd-Udo Rausch antwortete prompt: „Du kannst dann ja zur diamantenen Hochzeit wiederkommen.“ Im Namen des Ortsrates gratulierten der stellvertretenden Ortsbürgermeister Mathias Westermeyer und Peter Hilbricht.



Viele Erinnerungen

Viele Erinnerungen wurden im Verlauf der Feier, die das Goldpaar unter das Motto „So wie damals gestellt“ hatte wach. So hieß es: „Irgendwann habt ihr uns mal ein Teeservice geschenkt. Das nutzen wieder immer noch.“ Ein anderer verwies auf die gemeinsame Bundeswehrzeit. Und besonders groß war die Freude des Goldpaares, dass ihre Patenkinder aus der Schweiz gekommen waren, um den Ehrentag mitzufeiern.

Auf halber Strecke kennengelernt

Gerd-Udo Rausch stammt aus Bohmte, wie er sagt, wenngleich er 1944 in Schneidemühl geboren wurde und nach dem Krieg 1946 nach Bohmte gelangte. Ehefrau Sieglinde Rausch wuchs in Tonnenheide auf. „Kennengelernt haben wir uns sozusagen auf halber Strecke bei Knobloch in Haldem“, heißt es rückblickend. Und eines gehört zur Ehe der beiden: Gefeiert wurden die besonderen Daten wie grüne, silberne und goldene Hochzeit immer bei schönem Wetter.“ Danach hatte es allerdings am Morgen des Ehrentags 2019 noch nicht unbedingt ausgesehen Da regnete es leicht. Der Goldbräutigam freute sich: „Dann staubt es nicht so.“

Besondere Nachbarschaft

Familie Rausch zog 1956 an die Voltermannstraße, wo eine ganz besondere Nachbarschaft herrscht. Gerd-Udo Rausch fasst rückblickend zusammen: „Wir sind dankbar, dass alles positiv gelaufen ist. Das zieht sich durch den heutigen Tag und durch unser ganzes Leben.“

Die Eheleute Rausch sagen von sich: „Wir sind Vereinsmenschen, und das gefällt uns sehr gut.“ Er ist Vorsitzender der Wittlager Imker, lebt im Grünen, wo Bienen sich wohlfühlen können, beide sind im Schützenverein Bohmterheide aktiv, und er gehört zum Studio W. Die Erklärung für diese Abkürzung lautet: Studierende der Ingenieurschule Osnabrück, Abteilung Wittlage.

Anzeige Anzeige

Erst Standesamt, dann Kirche

Dass regelmäßig die Ehrentage in der Familie Rausch bei sommerlichen Temperaturen gefeiert werden können, hat einen zusätzlichen Grund. Die standesamtliche Hochzeit fand bereits im November zuvor statt. Vor den Traualtar traten die beiden allerdings erst Ende Mai des Folgejahres.

Dass der Spielmannszug der Bohmterheide einen musikalischen Glückwunsch überbrachte gehörte ebenso zur Goldhochzeit wie das Lied „In der Bohmterheide“, das zum Mitsingen geradezu einlud. Und dass bei einer solchen Feier ein kräftiges „Horrido“ erklingt, gibt es sicher nicht alle Tage. Der Goldbräutigam hatte die Gäste mit den Worten “Meinem lieben Spielmannszug gebührt ein Dankeschön“ zum Einstimmen aufgefordert.

Allen Gratulanten schließt sich auch die Heimatzeitung, das „Wittlager Kreisblatt", mit den besten Wünschen für die Zukunft an.