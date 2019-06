Hördinghausen. Die erste schriftliche Erwähnung Hördinghausens und Leverns findet sich in einer Urkunde aus der Zeit des Mindener Bischofs Milo (969 – 996). Deshalb kann in diesem Jahr am 22. Juni gefeiert werden. Sowohl in Hördinghausen als auch in Levern.

Zur 1050-Jahr-Feier setzt der Heimatverein Levern den Inhalt des Schriftstücks aus dem zehnten Jahrhundert in Szene. Aufgeführt wird das Historienspiel im Rahmen des Festprogramms am 22. Juni um 17.30 Uhr in der Leverner Stiftskirche. Noch wird fleißig geprobt.

„Wie setzt man eine Urkunde in Szene, das habe er sich auch überlegt“, sagt Thomas Horst und schmunzelt. Aus der Feder des Leverner Pfarrers im Ruhestand stammt das Spielstück mit dem Titel „Levern wird verschenkt“. Die Urkunde besagt, dass Ritter Worad dem Dom zu Minden den Haupthof mit acht dazugehörigen Bauernhöfen in Levern, die dortige Kirche mit allem Zubehör, einen Fischteich und eine Mühle zu vollem Eigentum schenkt. Dafür erhält er vom Bischof Milo zur Nutzung auf Lebenszeit die Einkünfte aus bischöflichen Höfen und Zehnten in Blasheim, Destel, Wehdem, Hördinghausen und Brockum sowie die Kirche in Pr. Oldendorf.

„Der Ritter Worad schenkt dem Bischof Milo seinen Besitz, bekommt als Ausgleich vom Bischof ein ewiges Gebetsgedenken für sich und seine Familie im Mindener Dom sowie in Anerkennung seiner Verdienste verschiedene Einkünfte. Das Ganze ist also eine Art mittelalterlicher Rentenbescheid“, verdeutlicht Thomas Horst. Die Beurkundung sei wie ein notarieller Vorgang, daher werde auch ein Verwaltungsbeamter des Bistums Minden auftreten. Das Ganze hätte auf dem Hof Worads spielen könne, stellt sich der Leverner vor. Dort wird der Ritter sicherlich nicht allein gelebt haben. So kommen ferner seine Eltern, Geschwister, eine Köchin und sonstige Bedienstete vor. „Ich wollte ein bisschen auch das Alltagsgeschehen aus der Zeit einfließen lassen“, erläutert Thomas Horst.

Auch in Hördinghausen wird am 22. Juni feiern. Ellen Kwast hat zum Jubiläum eine Dokumentation zur Auswanderung von Hördinghausern nach Amerika erstellt, die bei der 1050-Jahr-Feier erstmals der Öffentlichkeit präsentiert wird. Viele Wittlager können hier Neues über ihre Familiengeschichte erfahren aus einer Zeit, in der das Leben für Viele beschwerlich war und die Aussichten in der Neuen Welt besser schienen.

Wenn das einer Ritter Worad gesagt hätte. Den zur Vorgeschichte des Dorfes Hördinghausen und der ersten urkundlichen Erwähnung gehört, dass in Hördinghausen einst das Rittergeschlecht Worad beheimatet war und der Ort bis ins 15. Jahrhundert zum Bistum Minden gehörte. Worad war Lehensträger des Bischofs von Minden und im Besitz des Meyerhofes in Levern.