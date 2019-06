Am hellichten Tag wurde in Bohmte in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise. Foto: dpa/Achim Scheidemann

Bohmte. Unbekannte Täter sind am vergangenen Mittwoch tagsüber in ein Wohnhaus an der Gerhart-Hauptmann-Straße in Bohmte, und zwar in dem zur Schützenstraße hin gelegenen Straßenteil, eingebrochen.