Bohmte. Über 125 000 Euro an Spenden für den guten Zweck, mehr als 100 teilweise international bekannte Bands live auf der Bühne und ein Erfolg in der Rockszene, der den Ort weit über das Wittlager Land hinaus bekannt gemacht hat: es gab viel zu feiern am Mittwochabend beim 25. HOA und über 1500 Gäste folgten der Einladung zum Festplatz am Schützenhaus.

Den Anfang machte „Hellgun“. Ende April gewann das Quintett in anderer Besetzung sowie unter dem damaligen Namen „Full Pitch“ den Band-Contest im Vorfeld von „Spaß‘ an der Straß“ in Bohmte. Belohnt wurde es damals mit einem Engagement für das Hunteburger Open-Air (HOA). Nun eröffnete die Osnabrücker Formation am frühen Abend die Jubiläums-Show mit fetten Riffs und schweißtreibenden Rhythmen (mehr zum Thema: "Nachwuchssorgen und volles Engagement für den Rock'n'Roll - 25 Jahre Open Air").



Einen Auftritt gewonnen

„Egal ob 300 oder drei Fans vor der Bühne stehen: Wir geben immer unser Bestes!“, kommentierte Michael Hehmann – wuchtiger Frontmann der Blues-Hardrocker – später den Auftritt. Als Opener des Abends spielten sie zeitgleich mit dem Eintreffen der ersten Fans auf dem Platz. Trotzdem lieferte der Sänger gemeinsam mit Kai Großkreutz und Jan-Niklas Morton (beide Gitarre), Shilo Venjacob (Bass) sowie (Aushilfs-)Drummer Maurice van Rooij eine tolle Show ab.

Dem stand auch „Hobo at the Railwaystation“ (aus Ibbenbüren) in nichts nach. Ebenso wie ihre Vorgänger setzten Marius „Mi“ Krauße (Gesang), Ben Althoff sowie Dennis „Acki“ Athmer (beide Gitarre), Andre Deuling (Bass) und Carsten „Etten“ Wünsche (Drums) auf fetzigen Rock’n’Roll und präsentierten damit – an der Seite von „Hellgun“ – den passenden Soundtrack zur Einstimmung auf den weiteren Abend.

Ebenfalls aus der nahen Hasestadt und musikalisch eine wirkliche Überraschung waren dann „Purple Rhino“. Das Trio mit dem ausdrucksstarken Felix Kley am Mikrophon sowie Bass, dem virtuosen Christian Struffort auf sechs Saiten und Tim Schröder am Schlagzeug huldigte mit eigenen Glam-Rock-Songs unüberhörbar den Gitarrengöttern der 70er Jahre. Faszinierend eigenständig, überzeugte ihr Auftritt die HOA-Fans und erst nach ausgiebiger Zugabe wurde die Band von der Bühne gelassen.

Ebenfalls dreiköpfig kamen „C for Caroline“ aus Hannover daher. Im Gegensatz zu den drei vorangegangenen Gruppen liebäugelten Dean Elliott (Gesang und Gitarre), Julian Öltjen (Gitarre) sowie Jan Schlagowski (Drums) mehr mit britischem Rock und Punk, tobten bei der Interpretation ihrer eigenen Songs wild und ausgelassen über die Bühne und setzten mit zusätzlichen, elektronischen Samples moderne Akzente in ihrem Sound.

All dies mündete in den Live-Höhepunkt des Abends: dem Auftritt der „Queen Kings“. Freddy Mercury & Co. zu covern, muss gekonnt sein, ansonsten erleidet man eine böse Bauchlandung. Leadsänger Sascha Krebs kann es, wie er bereits beim „We will rock you“-Musical unter Beweis gestellt hatte. Gemeinsam mit Bassist Rolf Sander, Gitarrist Drazen Zalac, Schlagzeuger Oliver Kerstan und Sängerin Susann de Bollier entfachte er daher auch beim Jubiläums-HOA ein Feuerwerk an Queen-Melodien, die von der mittlerweile auf rund 1500 Besucher angewachsenen Menge vor der Bühne frenetisch abgefeiert wurden.

Der Erlös des diesjährigen Open-Air‘s geht an den Ambulanten Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst Lemförde. Vorgestellt wurde das Projekt von Nicole Otte (Koordinatorin beim Hospiz-Dienst) sowie Pastor Marc Weber. HOA-Urgestein Jörn Schnieder moderierte den Abend.

Hinter den Kulissen sowie an der weitläufigen, vor der Bühne gelagerten (und von sämtlichen Musikern gelobten) Theke schwitzten über 50 ehrenamtliche Helfer. Wer konnte, versuchte an der Tequila-Bar (eine feste Institution der ersten Stunde) etwas durchzuatmen. Und nicht fehlen durfte beim Jubiläum auch „Suppen-Kalle“: seit 20 Jahren überzeugt der freakige Sympath mit Linsen-Curry, Chili con Carne und mehr.



