Altkreis Wittlage. Geschafft. Die drei Landjugendgruppen Venne, Bad Essen und Stirpe-Oelingen-Herringhausen haben die jeweiligen Aufgaben, die die örtlichen Agenten am Donnerstagabend überbracht hatten, erfüllt. Nach Ablauf der Zeit stand fest: Die Aktiven der Landjugend hatten allen Grund auf das Geleistete stolz zu sein. Und das sahen die Gäste ganz genauso,

Am Montagvormittag zeigte sich Frauke Klusmeier, die Leiterin der Kita Wittlage, auf deren Freigelände eine Menge geschehen ist, immer noch höchst beeindruckt: "Die haben soviel geschafft, das ist fast unvorstellbar." Und die 85 Kindergartenkinder sahen das offenbar ganz genauso. Die neue Eisdiele (mit einer Softeismaschine aus Holz) fand riesigen Anklang. Und die Mädchen und Jungen, die in die rolle des Eisverkäufers schlüpften, fragten gekonnt: "Becher oder Waffel?" Die Kleinen waren vom Sandeis begeistert.





Weiter sind eine Tankstelle und ein Ponyhof entstanden. Weiter wurden entscheidende Schritte getan, um den Wunsch des Nachwuchses, den Burgberg mit dem Hügel zu verbinden. So manches Fuder Erde musste bewegt werden. Die Kita-Leiterin kündigte an: "Am 14./25. Juni gibt es einen Arbeitseinsatz der Eltern. Dann soll auch gepflanzt werden." Alte Obstsorten stehen ebenso auf dem Wunschzettel wie Kräuter und Gemüse. Eigene Ideen der Landjugend trafen auf Begeisterung. Klusmeier: "Die haben uns so etwas Tolles hingesetzt, und die Fahne für die Burg wurde nachts genährt." Schließlich musste die Arbeit fertig werden. Jedenfalls die, die auf dem Plan stand. Zu tun gibt es noch einiges, bis das Kindergartengelände fertig ist. Für etwas Entscheidendes für den Sandmatschbereich hat die Landjugend gesorgt: Der Wasseranschluss vom Kindergartengebäude aus ist gelegt.





Der Nachwuchs hat die neuen Angebote binnen kürzester Zeit für sich erobert. Dazu gehört die Kletterschnecke, die in einer Tiefseilgarten mündet. Die Seile fehlen allerdings noch ebenso wie die schattenspendenden Sonnensegel. Und das Baummikado muss auch noch platziert werden. Aber die Aussage der Kindergartenleiterin gilt: "Die Kinder sind so begeistert."

Wer am Sonntagabend den Bauerngarten auf der Mühleninsel in Venne sah, konnte nur feststellen: "Toll". Venne gute Stube sieht jetzt wieder genauso aus, wie es sein soll. Der zufällige Besucher ahnt allerdings kaum, welche Mühen erforderlich waren, um alles so herzurichten, dass sich der Bauerngarten in aller Pracht zeigt. Schweres Gerät war nötig, um die Wege herzurichten. Ohne Erneuerung des Untergrund ging da gar nichts. Und selbstverständlich ließen es sich Aktiven der Landjugend Venne nicht nehmen, den (als Zusatzaufgabe gedachten) Geräteschuppen zu fertigen.

In Arenshorst war die Landjugend Stirpe-Oelingen-Herringhausen gleich an drei Standorten im Einsatz: Am Forsthaus entstanden Hochbeete für ein Kochprojekt der Grundschule Herringhausen, am Gemeindehaus wurde das Spielgerät erneuert und zum Tilingdenkmal führt jetzt ein befestigter Weg, es gibt einen neuen Zaun und ein Luxus-Insektenhotel, eine Sitzgruppe und zwei neue Beete, die für Farbtupfer sorgen.





Philip Riedel vom Vorstand der Landjugend sagt: "Alle sind superzufrieden. Aber man kann sich gar nicht vorstellen, wie aufwendig das alles ist." Wer weiß schließlich einfach so, wie ein Hochbeet richtig zu befüllen ist? Das Interesse an der Aktion war enorm. Der Platz vor dem Gemeindehaus war gut gefüllt, als Arnd Sehlmeyer, der die Aufgabe gestellt hatte, die Schaulustigen begrüßte. Und dann zog der gesamte Tross zu den drei Stationen, an denen sich viel verändert hatte.