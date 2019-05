Bohmte. Gott sei Dank, dass wir hier in Bohmte sind“, sagt Vladimir Bien, der zusammen mit seiner Frau Irina die goldene Hochzeit feierte. Die beiden wohnen seit ziemlich genau zehn Jahren in Bohmte. Für sie ist der Glaube an Gott ebenso selbstverständlich wie eine große Familie.

Bevor die Biens 1999 nach Deutschland gekommen sind – Vladimir fügt sofort das genaue Datum, den 29. Mai 1999, hinzu, lebte die Familie im Norden Kasachstans. Der Goldbräutigam sagt: „Ich habe immer in der Landwirtschaft gearbeitet.“

1999 lebten die Biens zunächst im Grenzdurchgangslager in Bramsche. Im Rahmen der Verteilung der Aussiedler gelangten sie nach Rostock. Und auch dort arbeitete Vladimir Bien wieder in der Landwirtschaft – unter anderem als Fahrer. Er erinnert sich: „Mit über 50 Jahren war es nicht leicht, eine Anstellung zu finden.“

Andere Dimensionen

Zum Gratulieren waren Ortsbürgermeister Thomas Rehme und Ratsvorsitzender Rolf Flerlage in die Bürgermeister-Otto-Knapp-Straße gekommen. Mit einigem Erstaunen stellten die beiden fest, dass der Jubilar einen 100-Hektar-Betrieb (in Kasachstan) als klein bezeichnete. Die Dimensionen in Kasachstan sind eindeutig anders. Ebenso gilt das für die klimatischen Bedingungen. In dem Dorf bei Petropawl, wo die Biens lebten, war es im Winter richtig kalt (jenseits der minus 30 Grad) und im Sommer extrem warm. Der Weizenanbau läuft dort anders als weiter westlich. Würde im Spätherbst gesät, würden Raufröste ohne schützenden Schnee die Saat zerstören.

Zwischen der alten und der neuen Heimat liegen rund 5.000 Kilometer. Im Jahr 2003 ist Vladimir Bien mit dem Auto dorthin gefahren. Das dauerte vier Tage, und dreimal musste er Zollstationen passieren.

Dass die Eheleute Bien heute in Bohmte leben, ist darauf zurückzuführen, dass ein Sohn dort Arbeit gefunden hatte. Geschwister folgten und die Eltern ebenfalls. Übrigens: Zur großen Familie des Goldpaars gehören zwölf Kinder, 35 Enkelkinder und vier Urenkelkinder. Vladimir Bien verrät: „Das fünfte ist unterwegs.“

Die meisten der Kinder leben heute im (weiteren) Umfeld von Bohmte. Das Spektrum reicht von Bohmte, Bad Essen, Osnabrück und Cloppenburg bis nach Karlsruhe.

Anzeige Anzeige

Großeltern werden gebraucht

Und eines ist klar: Die Großeltern werden gebraucht. Langeweile gibt es nicht. Kontakt in der Familie wird auch per Telefon gehalten. Und, so berichtet der Goldbräutigam: „Immer wieder heißt es: Opa, kannst du nicht...“ Der Fahrdienst für die Enkel gehört dann ebenso zu den Anfragen, wie die Aufforderung, bei Handballspielen zum Anfeuern zu kommen. Und es versteht sich von selbst, dass der Großvater stolz auf die Enkel ist