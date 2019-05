Unfall in Bohmte: Autofahrer hebt ab und landet in Hecke CC-Editor öffnen

Ein Autofahrer in Bohmte hob bei einem Unfall in Bohmte mit seinem Fahrzeug ab und landete in einer Hecke. Foto: Jörn Martens

Bohmte. Bei einem Unfall in Bohmte in der Nacht zu Samstag ist ein Mann mit seinem Auto durch die Luft geflogen und anschließend in einer Hecke gelandet. Er hatte Glück und blieb unverletzt.