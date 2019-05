Altkreis Wittlage. Es läuft: Die 72-Stunden-Aktion der Landjugend läuft. Noch bis Sonntag um 18 Uhr haben die Teams aus Venne, Bad Essen sowie Stirpe-Oelingen-Herringhausen Zeit, um die gestellten Aufgaben zu erfüllen. Einsatzorte der Aktion 2019 sind Venne, Wittlage und Arenshorst.

Es gibt in der Tat viel zu tun. Und deshalb kommen in der Nacht wieder die Scheinwerfer zum Einsatz, um den Job auch in der Dunkelheit zu erledigen.

Mit großem Gerät ist die Landjugend Bad Essen nach Wittlage ausgerückt. Mit Baggerhilfe werden hier die Voraussetzungen geschaffen, um die Außenanlagen des Kindergartens neu zu gestalten.





In Venne wird der Bauerngarten mit neu angelegten Beeten und Wegen nach einem Gestaltungsplan wieder neu aufblühen. "Füllt die neuen Beete mit Muttererde und verseht die Wege mit einer Kiesschüttung. Richtet und repariert den Zaun und verleiht Ihm einen neuen Anstrich. Für Gartengeräte ist ein kleiner Geräteschuppen aufzustellen und zu streichen", so lautete die Aufgabe.

In Arenshorst ist die Landjugend Stirpe-Oelingen-Herringhausen im Einsatz. Hier werden zunächst Spielgeräte am St.-Johannis-Gemeindehaus repariert. Pastor Andreas Pöhlmann berichtet: "Rutsche und Turm haben 2006 die Lions gestiftet." Einige Teile sind im Laufe der Jahre zu Schaden gekommen. eine der ersten Aufgaben für die Landjugend war, den Hersteller herauszufinden. Davon will die Kirchengemeinde Arenshorst auch zukünftig profitieren. Susanne Storck, die Vorsitzende des Kirchenvorstandes, die den Aktiven der Landjugend ebenso wie der Pastor am Freitagnachmittag einen Besuch abstattete, weiß: "Der Spielplatz wird gern genutzt, auch am Wochenende, wenn Familien mit Kindern bei einer Radtour eine Pause einlegen."





Anzeige Anzeige

Der Weg zum Tilingdenkmal soll zudem umgestaltet werden. Am Freitagnachmittag waren Aktive dabei, die Einzäunung des Löschteichs, der sich direkt nebenan befindet, zu erneuern. Eine weiteres Ziel: Ein Insektenhotel entsteht. Der Rahmen wurde per Schlepper von einer Halle des nahen Gutes Arenshorst angeliefert. Philip Riedel vom Vorstand der Landjugend Stirpe-Oelingen-Herringhausen freut sich: "Der Verwalter des Gutes hat selbst einen Landjugendhintergrund. Von ihm erhalten wird viel Hilfe." Besonders gilt das im Hinblick auf schweres Gerät. Holzhackschnitzel, die auf dem Spielplatz als Fallschutz dienen, sind so im Handumdrehen abgeladen. Nur das Verteilen erfolgt dann per Hand.





Die Aufgabe der Landjugend ist zweigeteilt, erfordert ein Pendeln der Organisatoren zwischen zwei Standorten. So wird am Forsthaus Arenshorst ein Hochbeet angelegt. Genauer gesagt handelt es sich um vier Hochbeete, unterteilt auf einer Länge von neun Metern. Rundherum wird gepflastert, damit die Mädchen und Jugend der Grundschule Herringhausen im Rahmen ihres Kochprojektes zusammen mit dem Forsthaus trockenen Fußes ernten können.





Alle vier Jahre

Die 72-Stunden-Aktion findet alle vier Jahre statt. 2015 hatten die Landjugendgruppen aus dem Altkreis Wittlage folgende Projekte umgesetzt: In Venne tummelten sich die Aktiven rund um das Feuerwehrhaus. Die Mauer wurde neu gestaltet, farbenfrohe Blumen und Sträucher gepflanzt. Der Hof wurde ebenfalls verschönert.

Die Landjugend Bad Essen hatte das Areal an der Goethe-Hütte auf Vordermann gebracht. Sitzbänke und Tisch wurden gebaut und aufgestellt. Und die Landjugend Stirpe-Oelingen-Herringhausen hatte vor vier Jahren den Mehrgenerationen-Spielplatzes Im Brookfeld in Herringhausen komplett neu gestaltet.