Arenshorst. "Wir wollen immer mal wieder Höhepunkte setzen - gemeinsam mit dem Patronat", sagt der Arenshorster Pastor Andreas Pöhlmann. Und ein solcher Höhepunkt ist der große Open-Ai-Gottesdienst am Himmelfahrtstag auf dem Golfplatz des Gutes Arenshorst.

2018 fand das Kreisposaunenfest in Arenshorst statt. 2019 folgt nun der Gottesdienst, den die Kirchengemeinden St. Johannis Arenshorst, die Walburgis-Gemeinde Venne, die Paulus-Gemeinde Ostercappeln und die St.-Matthäus-Gemeinde Hunteburg gemeinsam feiern.

Die Idee zu diesem besonderen Event hatte Monika Gardemann vom Kundenservice des Golfclubs. "Da wir Arenshorster durch das Patronat von Familie Claas mit dem Gut verbunden sind, freuen wir uns besonders über die Einladung an diesen für uns noch ungewohnte Ort für einen Gottesdienst", so Pöhlmann. Der Gottesdienst, sei zudem eine tolle Möglichkeit, Gut, Golf und Kirche zu verbinden, so Jörg Gerdener, der als Geschäftsführer die Familie Claas in Arenshorst vertritt.

Beginn um 10.30 Uhr

Der Gottesdienst beginnt um 10.30 Uhr. Musikalisch begleitet wird er vom Posaunenchor Hunteburg unter Leitung von Martin Kröger. Die Teilnehmer treffen sich am 30. Mai vor vor dem Forsthaus Arenshorst. Von dort führt der Weg dann auf den Platz Richtung Driving-Range, das ist die Abschlaghalle. Bei Regen oder Sturm wird der Gottesdienst in die St.-Johannis-Kirche verlegt.

Parallel zur Feier am Himmelfahrtstag wird übrigens auch Golf gespielt auf dem weitläufigen Areal. Beim Golfclub, der am 4. August sein 20-jähriges Bestehen feiert, findet nämlich ein "Chapman-Vierer-Turnier" statt.

Im Anschluss an den Freiluftgottesdienst können sich Interessierte mit Erbsensuppe am Forsthaus stärken.