Freiwillige Helfer buddelten tiefe Löcher für insektenfreundliche Pflanzen. Foto: Heidrun Mühlke

Meyerhöfen. Freiwillige haben in Meyerhöfen ein Zeichen für Naturschutz und gegen das Insektensterben gesetzt und sich in dem Hunteburger Ortsteil zu einer Pflanzaktion getroffen. Die Freiwilligenagentur Bohmte hat ein Projekt ausgearbeitet unter dem Motto „Was summt denn da?“ Und so wurden jetzt verschiedene Gehölze in die Erde gebracht.