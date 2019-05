Bohmte" . "Es dürften ruhig ein paar Spender mehr kommen", so die Meinung der Aktiven des DRK-Ortsvereins nach dem jüngsten Blutspendetermin in der Bohmter Oberschule. Verzeichnet wurden dort 124 Blutspender.

Zwei davon wurden besonders ausgezeichnet – Monika Hofmann für die 100. Spende und Beate Wecks für die 50. Spende. Eine solche Zahl von Blutspenden bedeutet, dass die Ausgezeichneten über viele Jahre regelmäßig an den jeweiligen Terminen teilgenommen haben. Ein Nebeneffekt, den viele Spender zu schätzen wissen: Vor der Spende wird der Blutdruck gemessen und der Hämoglobinwert ermittelt. Passt etwas nicht, wird der Betreffende nicht zur Ader gelassen – und möglicherweise ein Besuch beim Hausarzt empfohlen. Das gilt ebenso im Anschluss an die Spende, wenn das Blut vor der Weitergabe untersucht wird. So können beispielsweise Cholesterinwerte auffallen.

Neben der Jubiläumsurkunde gab es zudem ein Dankeschön des DRK-Ortsvereins. Der nächste Böutspendetermin steht bereits fest. Am Donnerstag, 18 Juli 2019, kommt wieder das Blutspendemobil (Blumo) auf den Bahnhofsvorplatz in Bohmte.