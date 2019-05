Damme. Gesundheitsrisiken kennen, Symptome deuten, schnell reagieren – Aufklärung kann Leben retten: Unter diesem Motto engagiert sich das Krankenhaus St. Elisabeth Damme aktiv für die Kampagne „Lebe länger“.

Am Samstag, 1. Juni, macht der signalrote Infobus der Aufklärungsinitiative „Herzenssache Lebenszeit“ zum Aktionstag "Lebe länger" in Damme an der Scheune Leiber Station.

Dort informieren Ärzte des Dammer Krankenhauses rund um die Themen Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfall. Fragen beantworten Dr. Heiko Dietzel (Chefarzt der Klinik für Neurologie), Dr. Tobias Hoge (Chefarzt der Klinik für Innere Medizin) und Dr. Christian Gottkehaskamp (Leitender Arzt Katheterlabor).

Blutzucker- und Cholesterinwerte

Die Besucher können zudem ihr persönliches Risiko für Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Schlaganfall testen lassen. Hierfür werden beispielsweise Blutdruck, Blutzucker- und Cholesterinwerte gemessen. Thematisiert werden auch Risikofaktoren wie Vorhofflimmern, eine häufig zu spät diagnostizierte Herzrhythmusstörung.

„Unser Engagement als Klinik geht weit über die eigentliche Versorgung von Patienten hinaus“, so Dr. Dietzel: „Durch unsere Beratung der Menschen vor Ort möchten wir zur Aufklärung beitragen und dadurch Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Schlaganfälle verhindern.“

Dazu werden unter anderem folgende Vorträge angeboten: "Der Schlaganfall - moderne Notfallmedizin in Damme" (Dr. Heiko Dietzel), „Wie ernähre ich mich richtig – Warum ist das so wichtig?“ (Julia Schulte und Marita Richter), „Ist Diabetes mellitus heilbar? Gibt es neue Wundermittel?“ (Dr. Tobias Hoge), "Brustschmerz? – Koronare Herzkrankheit und Herzinfarkt" (Dr. Christian Gottkehaskamp).