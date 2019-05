Bohmte. Unter dem Motto „Karneval der Kulturen" veranstaltete die Erich Kästner-Schule Bohmte ein Fest. Die Veranstaltung war Abschluss der gleichnamigen Projektwoche an der Grundschule

Der Schulchor sang das Lied „1, 2, 3, wer hat den Ball“, in dem in vielen Sprachen bis drei gezählt wird. Dann gaben die Schulleiterin Claudia Erpenbeck und die Schulsprecher den Startschuss.

Im Vorfeld hatten die Eltern, sowie die Lehrerinnen und Lehrer Stände vorbereitet, an denen auf dem Schulhof gespielt, gemalt und gegessen werden konnte. So durften die zahlreichen Besucher typische Spiele und Spezialitäten zu den Ländern Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Japan, China und Schweden ausprobieren.

In der Caféteria in der Schulaula war das Kuchenbuffet aufgebaut, so dass in Spielpausen auch Zeit zum Klönen war. Viele ehemalige Schüler und Lehrende wurden dort ebenfalls gesehen.