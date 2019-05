Auf dem Gelände des Meyerhofs in Steinfeld-Mühlen gibt es vieles zu betrachten. Foto: Landschaftspark Meyerhof

Damme. Gartenliebhaber kommen am Sonntag, 2. Juni 2019, sowie am 25. August – jeweils um 14 Uhr, auf ihre Kosten. Bei der rund 1,5-stündigen Führung durch den 3 Hektar großen Landschaftspark Meyerhof in Steinfeld-Mühlen werden Besonderheiten der Gartenanlage gezeigt und Informationen zu Pflanzen und Gewächsen ausgetauscht.