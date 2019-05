Hunteburg. Bereits zum 25. Mal werden auf dem Festgelände Hunteburg beim „Hunteburger Open Air“ (HOA) am Tag vor Christi Himmelfahrt die E-Gitarren eingestöpselt und die Verstärker aufgedreht. Die Idee für das Hunteburger Open Air Konzert hatten Mathias Wübker und Peter Molitor 1994. Ein Vierteljahrhundert später ist der Grundgedanke der Veranstaltung trotz zahlreicher Entwicklungen gleich geblieben.

„Wir sind Jungs, die Bock auf gute Musik zusammen mit Freunden haben.“ So beschreibt Simon Witte das Organisationsteam vom Hunteburger Open Air. Das sechsköpfige Team kümmert sich ehrenamtlich darum, dass überhaupt ein Open Air stattfindet. Dafür bestellen sie die Technik, helfen beim Aufbau, verpflegen das Team und die Bands und buchen Künstler, die das Publikum begeistern können.

Headliner ist in diesem Jahr „The Queen Kings“, eine Queen-Tributeband, die bereits seit Jahren durch Deutschland und Europa tourt. Ebenfalls spielen werden „Hobo at the railroadstation“, eine „klassische Rock ‚n‘ Roll Band“, wie Organisator Simon Witte sie beschreibt. Zudem hat er die Pop-Punk Band „C for Caroline“ und die Hard-Rockband „Purple Rhino“ gebucht. Wie schon beim ersten Konzert im Jahr 1995 ist auch in diesem Jahr das Motto des Hunteburger Open Airs „selbstgemachte Musik für einen guten Zweck“. Die Erlöse werden an den ambulanten Hospiz- und Paliativ-Beratungsdienst Lemförde gehen.



Neues Konzept: Kein Eintritt, andere Bands

Bei 24 Veranstaltungen haben bereits über 100 Bands in Hunteburg gespielt – darunter einige in der Szene fest etablierten Größen wie „Emil Bulls“, „Torfrock“, „J.B.O.“ oder „Madsen“. In der Planungsphase für das HOA im vergangenen Jahr entschied sich das Organisationsteam zu einer deutlichen Änderung: Anstatt wie zuvor auf den Ticketverkauf setzten die Veranstalter auf freien Eintritt – dafür allerdings ohne bekannte Hauptacts wie in vergangenen Jahren. „Dadurch sollen mehr Interessierte gewonnen werden, die sich unter Umständen nur eine Band anschauen wollten“, erklärt Torsten Saathoff die Idee.

Dieses Jahr wird es erneut kostenlosen Eintritt geben. Das Organisationsteam hat an dem Konzept noch ein wenig gefeilt. „Es gibt nun einen größeren überdachten Bereich falls es regnen sollte“, erklärt Marco Witte. Auch die Bühnenkonstruktion habe sich im Vergleich zum 24. Hunteburger Open Air noch einmal geändert. Insgesamt soll eine gemütliche und einladende Atmosphäre geschaffen werden.



Was Sorgen macht: Nachwuchs fehlt

Die in diesem Jahr größte Herausforderung war für die Veranstalter junge Leute zu finden, die die Arbeit langfristig fortführen möchten. „Zum Aufbau und für das Konzert selbst hatten wir zuletzt – zum Glück - immer genug Helfer“, so Nils Klanke. Für die letzten Tage des Abbaus und die gesamte Organisation fehlte aber der Nachwuchs. „Es ist schwer, Jugendliche zu finden, die sich langfristig ehrenamtlich engagieren wollen“, findet Simon Witte. „Es fehlt ein wenig an der Freiwilligkeit.“ Aus dem Grund unterstützen die Kolpingfamilie, der Schützenverein und das Organisationsteam auch gegenseitig bei ihren Veranstaltungen. „Wir teilen ja die Sorgen nach jungen Helfern, da muss man zusammenhalten“, so Witte.

Diese Sorgen tragen die Organisatoren aber nicht mit in den Aufbau und die Veranstaltung. „Dafür macht uns das zu viel Spaß“, scherzt Witte. Neben dem Open Air selbst ist gerade der Aufbau der spannendste Teil der Vorbereitung eines Konzerts , erklärt er. „Dann steigert sich noch einmal die Vorfreude.“



Start ab 17 Uhr

Das Open Air findet am Mittwoch, den 29. Mai, um 17 Uhr auf dem Festplatzgelände in Hunteburg, Burgstraße, statt.