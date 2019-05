Bohmte. Was haben die Bibel und die Beatles gemeinsam? Richtig: Beide Worte beginnen mit B. Aber da ist noch mehr. Beim Musical "Der vertrauende Sohn", das im Saal des Gemeindezentrums St. Thomas in Bohmte Premiere hatte, bilden ein Bibelgleichnis und jede Menge Beatles-Titel eine Einheit.

Während sich der Saal immer mehr füllte, hatten die Darsteller bereits auf der Bühne Platz genommen. Als die Musiker einzogen, war klar: "Gleich geht es los." Pastor Hartmut Weinbrenner trat auf die Bühne und griff zum Mikrophon. "Test, Test, Test", hörten nur die Besucher, die ganz nah an der Bühne saßen. Von hinten kam der Tipp "Einschalten". Vorab richtete Weinbrenner Dank an alle Sponsoren verschiedener kirchlicher Ebenen, die das gesamte Projekt Musical überhaupt erst möglich gemacht hatten.





Livemusik

Eine Besonderheit der Darbietung: Die Musik der Beatles kam nicht vom Band, sondern die St.-Thomas-Bigband spielte live – unter der Leitung von Zilli Hünniger, die die Stücke auch arrangiert hatte. Als erstes erklang "Yellow Submarine", die Darsteller stapelten Kisten im Land Solidaria. Ein kurzes Gespräch mit dem Hinweis: "Du kannst mehr, komm' mit ins Land Optimal", setzte die weitere Handlung zu den Klängen von "Lucy in the Sky" in Gang. Adam ließ sich locken, wollte wissen, was in ihm steckt. Seine Überlegung: "Es kann nicht schaden, wenn nicht mich weiter entwickele."





Der "Vertrauende Sohn" Die Darsteller Thomas Bernardy, Jule Schubert, David Grützmacher, Leonie Kröger, Pia Splete, Lara Trentmann, Alina Moor und Lisa Diakonov









Tolles Leben

Für den Weg ins Land Optimal brachte er allerdings ein Ticket und Startkapital. Er ließ sich auch von seinem Vater nicht von der Idee abbringen ("Wir arbeiten doch so schön in Solidaria"), er erhielt sein Erbteil mit der Mahnung: "Wer beneidet wird, wird nicht geliebt." Zu seinem Bruder Magnus meinte Adam: "Hier bleibe ich immer der Sohn des Alten. Irgendwann wird sich meine Entscheidung auszahlen, hoffe ich."

Im Land Optimal wurde Adam durch die Mangel gedreht. Ein Coach wollte ihn verbessern, kassierte aber zunächst einmal das Startkapital. Das tolle Leben sollte zu den Klängen von "Baby You can drive my car" beginnen. Erst einmal sollte Adam sportlicher werden und an sein Potenzial glauben. Die Aufforderung lautete: "Jetzt arbeite an dir, werde jemand". Neue Klamotten und eine Verhaltensänderung ("Du kommst gar nicht witzig rüber") reichten nicht. Alle anderen waren per Smartphone beliebter: "Dein Profil ist enttäuschend." Adam meinte, er könnte doch etwas mit Hilfe seiner Freunde erreichten. Dazu passte das "With an little help from my friends".

Yesterday

Wie im Gleichnis vom "Verlorenen Sohn" aus dem Lukasevangelium, das die Basis des Musicals bildet, folgte der Absturz. Da half nicht einmal die Musik "Yesterday, all my troubles seamed to be so far away". Im Land Optimal war Adam ein Niemand – ohne Profil, ohne Kontakte und ohne Freunde. Adam war sich sicher: "Making all his nowhere plans for nobody".

Nicht verdient, geschenkt

Und schließlich blieb als einzige Alternative die Rückkehr zum Vater, verbunden mit der Erkenntnis alles falsch gemacht zu haben. Der Vater sorgte für neue Kleider, ließ auftischen. Adam: "Das habe ich nicht verdient." Die Antwort: "Das gibt es geschenkt. Wenn du das kapiert hast, hast du es verdient, mein Sohn zu sein." Der Bruder wusste nicht, ob er sich über die Rückkehr freuen sollte. Den Schlusspunkt setzte der Hinweis, dass das, was zum gemeinsamen Freuen nötig ist, Liebe ist: "All You need ist love".





Bigband Mitwirkende Zilli Hünniger (Leitung und musikalische Arrangement), Aljona Bock (Saxophon), Etoile Hünniger (Klavier), Philipp Weinbrenner (Klarinette), Felix Weinbrenner (Trompete), Cedric Korndorf (Posaune), Melina Holm (Klarinette), Lisa Holm (Saxophon), Stefan Schubert (Osnabrück, Bass), Christoph Erdmann (Schlagzeug), Noah Kröger (Gitarre) und Jolina Korndorf (Trompete)

Lob für die beiden Profis

Zwei Zugaben wurden fällig. Noch einmal erklang das "Yellow Submarine". Und dann hieß es: "Einen haben wir noch" – All you need ist love. Beide verführte den einen oder anderen Zuschauer zum Mitsingen. Besonderer Dank galt zum Abschluss Regisseur Lars Linnhoff aus Hamm. Weinbrenner: "Eigentlich wollten wir schon dichten: All we need ist Lars". Er habe Professionalität ebenso an das Bohmter Ensemble wiedergeben wie Thomas Bernardy, ausgebildeter Musical-Darsteller, der die Hauptrolle des vertrauenden Sohns gesungen hatte. Es hieß: "Sie sind der Richtige in Bohmte."

Den Schlusspunkt setzte Superintendent Hans Hentschel: "Geschrieben hat das alles Weinbrenner. Das muss auch mal gesagt werden." Und während die Besucher die Premiere feierten, sorgte die St.-Thomas-Bigband für weitere Livemusik.