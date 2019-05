Hunteburg . „Wasser marsch“ – so war der Familiennachmittag der Kindertagesstätte Regenbogen in Hunteburg überschrieben. Rund 350 große und kleine Feuerwehrfreunde feierten gemeinsam ein großes Familienfest.

Mamas und Papas, Brüder und Schwestern, Omas und Opas, Onkel und Tanten wurden mit einer „feurigen“ Tanzeinlage aller Kinder- und Krippenkinder begrüßt. Da platzte so manch ein Elternteil fast vor Stolz, und eine Zugabe war nach tosendem Beifall selbstverständlich.



Echtes Feuerwehrauto

Die Familien erkundeten anschließend verschiedene Stationen rund um das Thema Feuerwehr. Ein echtes Feuerwehrauto stand zum Einsteigen und für ein Erinnerungsfoto bereit, es wurde geschminkt und gebastelt, mit Wasser gelöscht und balanciert. Zahlreiche Hunteburger Feuerwehrmänner standen den großen und kleinen Gästen zum Fachsimpeln bereit.

Kuchen ausverkauft

Da so viel Action hungrig macht, war es nicht weiter verwunderlich, dass die rund zwei Dutzend Torten und Kuchen, die Mütter und Väter für das Fest gebacken hatten, schon nach etwa 1,5 Stunden ausverkauft waren. Der tolle Erlös ist für den Regenbogen-Kindergarten bestimmt.

Mit Feuerwehrbuttons am Shirt, Feuerwehrautos und Flammen an den Augen vom Kinderschminken und einem Lachen im Gesicht ging es dann am späten Nachmittag für alle nach Hause.