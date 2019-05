Neue Saison im Skulpturengarten Hüde beginnt am 26. Mai CC-Editor öffnen

Der Skulpturengarten Dümmer See öffnet am 26. Mai 2019 zum achten Mal seine Tore. Foto: Ina Celmer

Hüde. Ein Kunsterlebnis der besonderen Art bietet der Skulpturengarten der Künstlerin Gerlinde Buddrick in Hüde am Dümmer See. Inmitten einer idyllischen Landschaft mit Teich und altem Baumbestand laden moderne Kunst und Natur zum Lustwandeln ein.