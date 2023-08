170 Segler in der Klasse Optimist Deutsche Meisterschaft auf dem Dümmer: „Die Dümmerwellen sind eine Herausforderung“ Von Ronja Ackermann | 03.08.2023, 17:37 Uhr Die Internationalen Deutschen Jugendmeisterschaft in der Segelklasse Optimist wurde am Mittwoch kurzzeitig unterbrochen. Foto: Stefan Gelhot up-down up-down

Seit dem 31. Juli läuft die Internationale Deutsche Jugendmeisterschaft in der Segelklasse Optimist auf dem Dümmer See in Hüde. Die sogar aus Amerika und Japan angereisten Segler kämpfen seither bei Regen und Wind um den Titel. Wir waren auch auf dem Wasser und haben die Sportler beobachtet.