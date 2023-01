Leonie wird seit dem 23. Januar vermisst, wie die Polizei nun mitteilt. Zwischen 6.30 und 9 Uhr verließ sie ihr Elternhaus und ist bisher nicht dorthin zurückgekehrt. Bei ihrer Ausbildungsstelle in Ostercappeln kam die 17-Jährige an dem Morgen nicht an.

Die Spur der Vermissten führt nach derzeitigen Ermittlungen in den Raum Bielefeld, wo Leonie sich vermutlich mit einem männlichen Begleiter aufhält.

So sieht Leonie aus

Leonie ist etwa 1,62 Meter groß und hat zurzeit dunkelrot gefärbte Haare. Sie trägt vermutlich einen roten Parker der Marke Only mit auffälligem Fellrand. Am Tag ihres Verschwindens nahm Leonie eine Umhängetasche, ihr Handy und ihre EC-Karte mit.

Ein Foto von Leonie. Foto: Polizei Osnabrück Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Es liegen laut Polizei zum aktuellen Zeitpunkt keine Hinweise auf ein Verbrechen oder einen Unfall vor. Hinweise zum dem Aufenthaltsort von Leonie nehmen sowohl die Polizei Bramsche unter der Telefonnummer 05461 94530 entgegen als auch jede andere Polizeidienststelle.