Bohmte. Bürger in Bohmte werden am Sonntag, 26. Mai 2019, dazu aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Hier gibt es Infos zum Wahltermin und den Kandidaten.

Wer wird gewählt?

Gewählt wird der Bürgemeister für die Dauer von sieben Jahren. Gewählt ist nach Angaben der Gemeinde, wer die meisten Stimmen erhalten hat oder als Bewerber des einzigen zugelassenen Wahlvorschlags von mindestens 25 vom Hundert der Wahlberechtigten gewählt worden ist und die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat.

Wann findet die Wahl statt?

Die Wahl findet am Sonntag, 26. Mai 2019, statt. Sollte es zu einer Stichwahl kommen, wird sie am Sonntag, 16. Juni 2019, stattfinden. Die Wahl findet jeweils in der Zeit von 8 bis 18 Uhr statt.

Wer ist der amtierende Bürgermeister in Bohmte?

Der amtierende Bürgermeister in Bohmte ist zurzeit Klaus Goedejohann (CDU). Goedejohannn hat angekündigt, nach fast 17 Jahren 2019 nicht noch einmal für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren.

Wer kandidiert bei der Bürgermeisterwahl 2019 in Bohmte?

Die Kandidaten:

Erste Gemeinderätin Tanja Strotmann (unabhängige Bewerberin, unterstützt von CDU, Grünen und Linken) Hier geht es zum Porträt über Tanja Strotmann

Vorsitzender der SPD-Kreistagsfraktion und Bohmter Ortsbürgermeister Thomas Rehme (unabhängiger Bewerber, unterstützt von SPD) Hier geht es zum Porträt über Thomas Rehme

Wie können Briefwahlunterlagen beantragt werden?

Die Briefwahlunterlagen können bei der Gemeinde Bohmte (Wahlamt, Bremer Straße 4, 49163 Bohmte) schriftlich, zum Beispiel durch Ausfüllen der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte, auf der ein Antragsformular vorgedruckt ist, oder persönlich beantragt werden. Die Antrag auf Briefwahlunterlagen kann auch ohne Verwendung des amtlichen Vordruck schriftlich gestellt werden. Zu diesem Zweck muss der Vorname, Nachname, die Anschrift und das Geburtsdatum angegeben werden. Die Ausgabe von Briefwahlunterlagen vor Ort ist im Regelfall erst nach dem Versand der Wahlbenachrichtigungen möglich, da vorher noch keine Stimmzettel vorliegen.

Wo befinden sich die Wahllokale?

Gaststätte Bunselmeyer (Bremer Straße 2, 49163 Bohmte)

Kindergarten Bohmte (Neustadtstraße 46, 49163 Bohmte)

Grundschulen Bohmte (Tilingstraße 1, 49163 Bohmte)

Grundschulen Bohmte I (Tilingstraße 1, 49163 Bohmte)

Kath. Gemeindehaus (Bremer Straße 59, 49163 Bohmte)

Gasthaus Asshorn (Bremer Straße 55, 49163 Bohmte)

Bohmter Kotten (Schulstraße 12, 49163 Bohmte)

Verwaltungsgebäude VSD (Bgm.-Otto-Knapp-Straße 45, 49163 Bohmte)

Schützenhalle Bohmterheide (Leverner Straße 37, 49163 Bohmte)

Hunteburg Gaststätte Knostmann (Reininger Straße 6, 49163 Bohmte)

Hunteburg Ev. Gemeindehaus (Hauptstraße 6, 49163 Bohmte)

Hunteburg Kath. Pfarrheim (Dammer Straße 18, 49163 Bohmte)

Hunteburg Wilhelm-Busch-Schule (Dammer Straße 5, 49163 Bohmte)

Hunteburg Gasthaus Laake (Venner Straße 4, 49163 Bohmte)

Herringhausen Feuerwehrhaus (Feldkampstraße 1, 49163 Bohmte)

Herringhausen Schule (Am Kindergarten 6, 49163 Bohmte)

Stirpe-Oelingen Schützenhalle (Am Schützenplatz 3, 49163 Bohmte)

Europawahl und Osnabrücker Landratswahl 2019:

Neben der Bürgermeisterwahl in Bohmte findet am Sonntag, 26. Mai 2019, auch zeitgleich die Europawahl 2019 in Deutschland und die Osnabrücker Landratswahl 2019 statt. Bei der Europawahl 2019 wählen laut Angaben des EU-Parlaments 373 Millionen Wahlberechtigte EU-Bürger die Abgeordneten des neunten Europäischen Parlaments.

