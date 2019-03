Herringhausen. Zwei Wochen lang hatten die Mädchen und Jungen der Grundschule Herringhausen jetzt fünf braune und gesprenkelte Hühner auf dem Schulhof zu Gast. Nämlich Junghennen aus dem Projekt „Rent a chicken“, die auf die Namen Flauschi, Lilly, Sofie, Bella und Flecki hören.

„Rent a chicken“ (übersetzt: miete ein Huhn) ist eine niedersachsenweite Organisation. Reinhard Többen aus Georgsmarienhütte, der im Hauptberuf Intensiv-Krankenpfleger ist und hobbymäßig rund 180 Hühner hat, machte es möglich und brachte alles mit nach Herringhausen, was diese Tiere so brauchen, damit sie sich wohl fühlen. Dazu gehören ein Hühnerstall, eine Trink- und Futtervorrichtung, ein Zaun und natürlich das Futter.





Intensives Training

Zuvor hatte Többen seine Junghennen wochenlang für ihren ersten „Schulbesuch“ trainiert. „Damit sie in der Fremde gut vorbereitet sind“, erläutert Schulleiterin Thekla Schäfer. Dazu ließ er jeden Tag laute Musik laufen, erzeugte Rasenmähergeräusche, redete mit seinen Hühnern, und zwischendurch gab's immer wieder einen Butterkeks als Belohnung. So gewöhnte sich das Quintett, das auf den Ruf „Kakadukeks“ hört, auf die vorgesehene Situation.





Eier für das Waffelbacken

In den 14 Tagen kümmerte sich die Klasse drei mit ihrer Klassenlehrerin Meike Buse intensiv um die Hühner. Wie füttern, für Wasser sorgen, den Stall ausmisten – dieser Hühnermist wird derzeit getrocknet und anschließend für die sieben Hochbeete der Schule genutzt – oder einfach nur die Eier einsammeln und sie mit dem entsprechenden Datum versehen. Aus denen wurden an diesem Tag noch Waffeln gebacken. Während der Pausenzeiten konnten dann alle Grundschüler die Hühner beobachten. Aber auch die Kleinen aus der benachbarten Kita „Hummelhof“ besuchten die Junghennen und brachten sogar ein kleines Gastgeschenk mit: Brotkrümel und etwas Gras.

Wie fühlt sich ein Huhn an?

„Wir fanden das schön, dass die Hühner da waren. Als sie ankamen, wollten wir sie sofort streicheln und gucken, wie sich das anfühlt“, erzählt die Drittklässlerin Kaiya mit glänzenden Augen. „Man kann an den Ohrscheibe (bei Menschen würde man Ohrläppchen sagen) erkennen, welche Farbe das Ei hat. Und Flecki ist das einzige Huhn, das weiße Eier legt. Aber Flecki legt keine Eier, weil er erst als letzter in den Stall gehen darf; er wird vernachlässigt“, sagen die Kinder traurig, die sich für sich selbst so etwas gar nicht vorstellen mögen. Da die Ganztagskinder im Hochbeet noch Feldsalat übrig hatten, bekamen diesen ebenfalls die Junghennen.

Kakadukeks

„Der Herr Többen hat ganz viele Hühner, aber der ‚Kakadu‘ wurde immer vom Essen und Trinken ausgelassen. Deshalb hat er ihm Kekse gegeben“, schildert Finn, wie der spezielle Ruf zustande kam. „Dieser Ruf hat den Sinn, wenn die Hühner mal ausbüxen und man ‚Kakadukeks‘ ruft, dann kommen sie und man muss sie nicht umständlich einfangen. Zur Belohnung bekommen sie Kekse“, so Thekla Schäfer.

Katze verfolgt Hühner

„Ich habe mich an Bella gewöhnt“, meint Jasper, der es genau wie seine Mitschüler schade findet, dass in einigen Stunden die Hühner wieder von Reinhard Többen abgeholt werden. Scherzend hatte er den Kindern allerdings angekündigt: „Wenn ich wiederkomme, werde ich jede einzelne Feder von den Hühnern zählen.“ Dabei hatten die Schüler in den 14 Tagen sogar eine kleine Katastrophe erlebt. „Eine schwarze Katze wollte die Hühner ärgern oder mit ihnen spielen. Dazu ist sie über den Zaun gesprungen und hat sie gejagt“, berichtet Kaiya.

Verantwortung übernehmen

„Das war Unterricht zum Anfassen. Denn die Kinder haben gelernt, wie ein Huhn lebt, was es frisst und woher die Eier kommen. Aber auch, dass man sich um Lebewesen kümmern und dabei Verantwortung übernehmen muss. Zudem haben wir den Bezug zum Nahrungsmittel „Ei“ hergestellt und so Erfahrungen ermöglicht, die Kinder in der heutigen Zeit oftmals nicht haben“, fasst Thekla Schäfer zusammen. Aber: „Im Sommer kommen die Hühner noch einmal für eine Woche zu uns“, freut sich nicht nur die Schulleiterin, sondern auch alle Mädchen und Jungen.

Die Hühner besuchen im Übrigen nicht nur Schulen oder Kindergärten, sondern auch Altersheime, und man kann sie sogar privat buchen, beispielsweise zu einem runden Geburtstag. Und: „Die Miete für unsere Hühner übernimmt unser Förderverein“, stellt die Pädagogin abschließend heraus.