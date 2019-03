Bohmte/Bad Essen. "Macht mit" beim bundesweiten Girls- und Boys-Day am Donnerstag, 28. März 2019." Dazu rufen die Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde Bohmte, Karin Helm, und Ann Bruns aus der Gemeinde Bad Essen auf.

An diesem Tag bietet sich für Mädchen und Jungen ab der 5. Klasse die Möglichkeit, in Berufe „reinzuschnuppern“, die nicht zum typischen Berufs-/Rollenbild gehören. „Mädchen sollten diesen Tag entsprechend nicht in einer Kindertageseinrichtung verbringen, sondern diesen Tag nutzen, Berufe aus Technik, Handwerk oder IT kennenzulernen. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels und dem Umdenken der Betriebe, bessere Rahmenbedingungen für Frauen zu schaffen, sollte diese Chance genutzt werden sich zu informieren", erläutert Karin Helm.

In der Minderheit

Boys'-Day-Berufe, sind Berufe, in denen deutlich weniger Männer als Frauen eine Ausbildung machen oder arbeiten. „Hier bietet sich für Jungen, die Gelegenheit, in den Bereichen Erziehung, Soziales, Pflege und Gesundheit, neue Erfahrungen für ihre Berufs- und Lebensplanung zu sammeln“ so Ann Bruns und Karin Helm. Die beiden sind sich in ihrer Aufforderung einig: "Es wäre daher schön, wenn viele Schülerinnen und Schüler sich an diesem Tag beteiligen!

Informationen unter www.boys-day.de & www.girls-day.de