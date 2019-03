603 Unterschriften für die Umsetzung des Mehrgenerationenplatzes werden von Nina Lübbert an Bohmtes Bürgermeister Klaus Goedejohann vor dem Rathaus übergeben. Bei der Übergabe waren zudem Politiker der CDU, SPD und einige Unterzeichner mit ihren Kindern oder dem Hund dabei. Foto: Jana Henschen

Bohmte. Engagierte Bürgerinnen haben in Bohmte 603 Unterschriften für die Umsetzung des Mehrgenerationenplatzes in Bohmte gesammelt. Sie übergaben diese am Mittwochnachmittag an Bohmtes Bürgermeister Klaus Goedejohann.