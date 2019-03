Stemwede-Wehdem. Die Joseph Parsons Band Band tritt am Samstag, 23. März, im Life House in Stemwede-Wehdem auf. Als Support steht der schottische Singer-/Songwriter Paul Tasker auf der Bühne. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Energetisch-wütend und zerbrechlich-ruhig: Joseph Parsons kann beides. Zwischen Folk und Rock bewegt sich der Singer/Songwriter aus Philadelphia und ein Besuch seiner Konzerte lohnt immer. Er unterhält sein Publikum mit lauten wie leisen Klängen, sphärischen Parts und rockigen Songs.

Er bewegt sich durch verschiedene Genres und lässt Spuren von Emo Rock, Soul & Folk verschmelzen, um seinen eigenen und einzigartigen Stil von Rock & Roll zu kreieren. Singer-Songwriter-Rock oberster Güteklasse.

Perfekte Mischung

Die Band braucht keine ausgefeilte Show oder eine große Bühne, sondern steht einfach da und spielt und zieht damit alle in ihren Bann. Die Musik rockt und groovt, ist bluesig und manchmal etwas funkig – eine perfekte Mischung um sich im Takt zu bewegen und mitzutanzen.

Joseph Parsons wuchs in Pennsylvania und Louisiana auf, zog später nach Los Angeles, Boston und New York. Er hat Musik auf den Straßen von Barcelona und anderen europäischen Metropolen gemacht und arbeitete 1991 im Rahmen des Anti Gulf War Peace Teams in Kinderheimen in Bagdad.

Joseph Parsons tourt kontinuierlich um den Globus. Im deutschsprachigen Raum hat er sich zuletzt ein bisschen rar gemacht. 2019 geht's wieder los! Mit neuem Album im Gepäck kommt er mit Band nach Stemwede.

Kartenvorverkauf

Karten sind an der Abendkasse erhältlich. Für Kartenreservierungen und Informationen steht der JFK Stemwede (Life House, Telefon 05773 991401) zur Verfügung. Reservierungen sind auch per E-Mail unter info@jfk-stemwede.de möglich . Der Eintritt kostet 15 Euro.