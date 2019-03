Bohmte. Am Mittwoch, 27. März, ist der Autor Marc Elsberg mit seinem neuen Buch „Gier“ zu Gast in der Stadthalle in Lübbecke, wo er auf Einladung der dortigen Bücherstube ab 20 Uhr aus diesem neuen Thriller vorlesen wird.

Er gilt mittlerweile als einer der Experten für fundiert recherchierte Themen – seit dem Erfolg seines Thrillers „Blackout“ rund um einen Angriff auf das europäische Stromnetz hält der Autor Marc Elsberg Vorträge unter anderem für Energieversorger oder Ministerien. Elsberg recherchiert die in seinen Büchern aufgegriffenen Themen sehr gründlich.



Formel für Weltgerechtigkeit

Nach stark naturwissenschaftlich orientierten Thrillern wie Blackout, Zero oder Helix nimmt sich Elsberg nun eines gesellschaftspolitischen Themas an, das er in gewohnter Manier in eine spannende Thrillerhandlung verpackt: Denn mit „Gier“ legt er einen faszinierenden Gegenentwurf zum derzeit vorherrschenden System vor: Es geht um die – übrigens tatsächlich existierende – „Formel für Gerechtigkeit und Wohlstand“, mit der die zunehmende Spaltung der Gesellschaft in immer mehr Arme und ganz wenige Reiche ein Ende hätte.

Dazu präsentiert Elsberg den mathematischen Beweis, dass das Prinzip der Kooperation anstelle des gegenwärtigen Konkurrenzgedankens mehr Wohlstand für alle zur Folge hätte und das zunehmende Auseinanderdriften der Gesellschaft in immer mehr Arme und ganz wenige Reiche ein Ende.





Seine Lesereise mit diesem neuen Buch führt ihn neben den Großstädten München, Leipzig, Köln und Hannover nur noch in das ostwestfälische Lübbecke, wo er bereits zum dritten Mal auf Einladung von Buchhändler Andreas Oelschläger zu Gast sein wird.

Karten (14 Euro im Vorverkauf, 16 Euro an der Abendkasse) und weitere Informationen unter Tel 05741 8584 oder per E-Mail an die Adresse bestellung@buecherstube-luebbecke.de. Einlass am 27. März ist ab 19 Uhr.