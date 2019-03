Bohmte. Am Samstag, 23. März, findet der nächste Probentag des recht frisch gegründeten „Kreis-Spielleute-Korps Minden-Lübbecke" statt - und gesucht werden noch Teilnehmer, die Lust darauf haben, diesen über den Tellerrand hinausblickenden Spielmannszug-Zusammenschluss näher kennenzulernen.

Vor der Landesgrenze will das neue Orchester jedenfalls keinen Halt machen - "vielleicht gibt es auch im angrenzenden niedersächsischen Raum Interessenten für unser Angebot", schreibt der Organisator Jens Göker. Das Treffen am Samstag startet ab 09.30 Uhr in der Grundschule in Stemwede-Levern. Für die Zukunft sind wechselnde Probenorte im Kreisgebiet geplant.

Verstärkung suchen die Spielleute insbesondere noch im Register der Alt- und Tenorflöten, heißt es in einer Mitteilung des Orchesters. Die Idee des Musikerverbunds ist es, über die meist regional angebundenen Spielmannszüge hinaus einen neuen Klangkörper zu schaffen und sich untereinander besser zu vernetzen. Auch steht das Einüben neuer Musik auf dem Programm.

Gut für die persönliche Weiterentwicklung

Im Herbst 2018 hatten sich 35 Musiker aus verschiedenen Spielmannszügen im Mühlenkreis zu einem Probentag unter dem Titel „Kreis-Spielleute-Korps Minden-Lübbecke “ getroffen. Im laufenden Jahr soll nun ein Konzertrepertoire erarbeitet werden, um sich möglichst bald öffentlich präsentieren zu können. Gefördert wird das Kreis-Spielleute-Korps durch den Kreismusikverband des VMB - NRW Minden-Lübbecke.



Mit Dirigentin Verena Meyerding vom Spielmannszug Reiningen-Dielingen und Jens Göker vom Spielmannszug Levern kümmern sich zwei Musiker um das Projekt, die selbst verschiedene Landesauswahlorchester kennengelernt haben. „Sowohl für die persönliche Weiterentwicklung, aber auch um zu sehen, wie andere Spielleute miteinander musizieren, kann dieser Blick über den Tellerrand des eigenen Vereins sehr hilfreich sein“, meint Jens Göker.

Idee stammt aus den 80er Jahren

Er hatte die Idee zur Reaktivierung dieses Klangkörpers, den es in ähnlicher Form bereits Ende der 1980er Jahre sehr erfolgreich unter der Leitung von Karl-Heinz Welter aus Minden gab. Weiterhin ist vorgesehen, dass auch weitere erfahrene Übungsleiter aus anderen Spielleuteorchestern ihre Vorschläge einbringen und somit als Dozenten mitwirken können.

Gespielt wird – damals wie heute - mit Spielmannsflöten in der Ces-Fes-Stimmung und einer breit angelegten Schlagwerk-Besetzung. Informationen unter Tel. 05745 538 oder über die E-Mail-Adresse KSK-MI-LK@gmx.de.

