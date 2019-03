Dank der großen Baumaßnahme im evangelischen Kindergarten Hunteburg gibt es jetzt dort Fächer für jedes Kind. Foto: Karin Kemper

Bohmte/Herringhausen/Hunteburg. Im Rahmen des Kindergartenkonzeptes wurden in der Gemeinde Bohmte mehr als 5 Millionen Euro in die Kindergärten in den drei Ortschaften der Gemeinde investiert. In den Ortsratssitzungen in Herringhausen und Hunteburg teilte Erste Gemeinderätin Tanja Strotmann mit, dass es trotzdem in den Kindergärten und Krippen schon wieder eng werde.