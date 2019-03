Bohmte. Zum zweiten Mal wurde im altehrwürdigen Kloster Loccum der Jugendandachtspreis der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers verliehen. Die Andacht von Lea Sucher, Nele Vallo und Natali Weiss aus der St.-Thomas-Kirchengemeinde in Bohmte wurde von der Jury mit einem Sonderpreis ausgezeichnet, der mit 100 Euro prämiert ist.

Das Thema, ein Bibelvers, war zuvor über eine Abstimmung bei Instagram ermittelt worden: „Wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit.“ (2. Korinther 3,17). Für eine feierlich-fröhliche Stimmung sorgte auch der musikalische Stargast des Abends: Philipp Poisel („Wo fängt dein Himmel an?“) spielte exklusiv für die Preisträgerinnen und Preisträger und ihre Angehörigen.

94 Andachten

Rund 300 Gäste waren zu dem Festakt in das mehr als 850 Jahre alte Gotteshaus gekommen. Für Wettbewerbsorganisator Pastor Mathis Burfien ist der Andachtspreis ein wichtiger Teil der theologischen Nachwuchsförderung. Die Gewinnerin von 2016, Julia Schönbeck, studiert inzwischen Theologie. Waren es seinerzeit bei der Premiere noch 26 eingereichte Arbeiten, so hat sich die Zahl nun fast vervierfacht: Insgesamt 94 Andachten hat die Jury gesichtet. „Ich möchte gerne jungen Menschen Mut machen und sie darin unterstützen, eine eigene Sprache für ihren Glauben zu entwickeln“, sagt Pastor Burfien.

Lea Sucher beschreibt, wie sie an das Thema Freiheit herangegangen sind: „Wir haben bei einem Jugendleiter-Lehrgang gelernt, Andachten zu schreiben und dachten, dass uns bestimmt etwas zu diesem Thema einfällt. Bei unseren Andachten kommt es uns auf die Message an, die die Leute hinterher mit nach Hause nehmen und weiter darüber nachdenken.“

Gottesdienst und Kirchenmusik

Laut Jury-Mitglied Jochen Arnold, Direktor des Zentrums für Gottesdienst und Kirchenmusik, zeigt die hohe Beteiligung, „dass wir mit dem Freiheitsbegriff offenbar einen Nerv getroffen haben – auch all jener, die auf der Suche sind“. Zugleich scheine die kirchliche Jugendarbeit „frommer“ zu werden; aktuelle Jugendstudien sprächen von einer „Generation Worship“. Junge Leute wollten die befreiende Botschaft der Bibel erfahren und teilen. „Damit öffnen sie auch für uns als Kirche neue Horizonte. Was sie sagen, ist relevant und glaubwürdig“, betonte Arnold.

Doch sind Andachten überhaupt noch wichtig und zeitgemäß für Jugendliche? Lea Sucher: „Andachten sind für Jugendliche super wichtig, da gerade sie die Message den anderen Jugendlichen mitgeben können. Es ist einfacher, über so ein Thema mit Gleichaltrigen zu sprechen oder sich etwas anzuhören.“

„Mit jedem deiner Fehler lieb’ ich dich mehr“, sang Philipp Poisel in das kalte Kloster hinein. Die Kirche meinte er damit nicht. Im Gegenteil: Viele seiner Texte könnten auch gut in eine Andacht passen, wie nicht nur Veranstalter Mathis Burfien meinte. Auf dessen Frage, ob das Gebet in Philipp Poisels Leben eine Rolle spiele, sagte der Sänger: „Ja, auf jeden Fall.“