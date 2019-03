Sirenenalarm in Hunteburg wegen Küchenbrand ausgelöst CC-Editor öffnen

Die Feuerwehr musste am Mittwochvormittag nach Hunteburg ausrücken. Foto: NWM-TV

Hunteburg. In Hunteburg ist am Mittwochvormittag ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen. Aus diesem Grund ist auch der Sirenenalarm ausgelöst worden.