Bohmte. Wer baut, erlebt nur allzu leicht Überraschungen. So erging es auch Bianca und Stephan Busch, die direkt am Shared-Space-Kreisel ein Wohn- und Geschäftshaus errichteten. Bei den Vorarbeiten wurde ein historischer Brunnen entdeckt.

„Es handelt sich um einen 13,50 Meter tiefen Brunnen, der mit örtlichen Bruchsteinen hergestellt wurde“, erläutert Architekt Martin Nordhoff. Er schlug vor, den Brunnen als baulichen Zeugen einer längst vergangenen Zeit und städtebauliches Element an seinem angestammten Platz für Bohmte zu erhalten. Um das überhaupt möglich zu machen, musste sogar der ursprüngliche Plan des Gebäudes geändert werden. Ziel war dabei, dass der Brunnen als freistehendes Objekt wirken kann.

Entdeckt wurde der Brunnen im Mai 2017. Nach einem knappen Jahr Bauzeit erfolgte der Abschluss der Arbeiten des Wohn- und Geschäftshauses Busch in Bohmte. Und für das Frühjahr 2019 wartet der Brunnen, der mit einem (neuen) Brunnenkopf versehen wurde, den Architekt Martin Nordhoff aus Bohmte entworfen hatte, auf eine neue Funktion. Die handwerkliche Ausführung übernahm die Firma Haevescher aus Stemwede. Es wurde eingefärbter Beton verwendet und mit Hilfe eines Krans an der richtigen Stelle platziert.

Ursprung des Lebens

Der Brunnen auf dem Grundstück an der Leverner Straße wird auf ein Alter von rund 300 Jahren geschätzt. Er wurde mit örtlichem Bruchstein gemauert. "Dafür war eine hohe Mauerkunst erforderlich“, so Nordhoff. Der Brunnen wurde durch den anstehenden Bruchstein getrieben. Das war Knochenarbeit, die seinerzeit von dem Brunnenbauer geleistet wurde – und ohne die heutigen Hilfsmittel keineswegs ungefährlich. Der Brunnen ist rund 13 Meter tief und hat einen Durchmesser von 2 Metern. "Und er führte auch im Supersommer 2018 immer Wasser", so Stephan Busch.

Aus Sicherheitsgründen wurde der Schacht abgedeckt.Wasser als Lebensgrundlage und als Ursprung des Lebens kommt aber trotzdem zum Einsatz – im Form eines Springbrunnens.