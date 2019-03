Stemwede. Als „Birth Control“ 1968 in Berlin gegründet wurde, konnte noch keiner ahnen, dass diese Band Rockgeschichte schreiben wird. Doch sehr schnell zählte die Band durch ihre vielen Tourneen zum Aushängeschild der deutschen Rockmusik. Nun ist die Bandlegende im Life House in Stemwede-Wehdem zu erleben.

Am Freitagabend, 15. März, um 20 Uhr, sind die fünf Rocker dann zu Gast. Anders als bei den fast zeitgleich gegründeten und ebenfalls zum Genre des Krautrocks zählenden „Jane“ gibt es bei „Birth Control“ keinen rechtlichen oder menschlichen Hickhack, der dazu führen könnte, dass gleich drei oder vier Bands fast gleichen Namens unterwegs sind. Aber reich an Aufs und Abs ist die Geschichte von Birth Control natürlich auch. In ihrem Wikipedia-Eintrag finden sich dementsprechend gleich drei über die Jahrzehnte verteilte Gründungsjahre: 1968, 1983 und 2014.

Schuld war: Mama Düül und ihre Sauerkrautband

Was hierzulande gerne als „Krautrock“ bezeichnet wird, ist nichts anderes als der psychedelisch-progressive Sound der Bands der späten 60er Jahre. Massiv geprägt durch Pink Floyd, musikalisch, und den politischen Zeigeist (Kommunen etc.), veröffentlichte die sich vor allem der Improvisation hingebende Band „Amon Düül“ auf einer LP einen Titel, der „Mama Düül und ihre Sauerkrautband spielt auf“ hieß. Das fand der britische Radiomoderator John Peele so lustig, dass er daraus den Begriff der „Krautrocker“ prägte.

"Gamma Ray" zündete 1972 - Ab nach England

Bei den 1968 ins Leben gerufenen Birth Control war als Drummer übrigens der heute als TV-Moderator bekannte Hugo Egon Balder mit dabei, der sich später mit Sendungen wie „Tutti Frutti“ von disen künstlerisch ja doch irgendwie ambitionierten Anfangsjahren zunehmends entfernte. Als es den Musikern 1972 gelang mit „Gamma Ray“ einen sich auch in den Hitparaden wiederfindenden Song zu etablieren und mit Hoodoo Man“ ein sich grandios verkaufendes Album abzuliefern, feierte die Band auch in England große Erfolge und wurde vom Musik Express als eine der besten Live-Bands ausgezeichnet. „Gamma Ray“ avancierte immer mehr zum Klassiker und gilt noch heute als eine der größten Hymne des Deutschrocks überhaupt.

Mit dem Tod von "Nossi" endete die Geschichte - vorerst

Nach dem plötzlichen Tod des Gründungsmitglieds (und 1983 die Band wieder neu gründenden Mitglieds) Bernd „Nossi“ Noske, dem Drummer und der Stimme von „Birth Control“, waren Fans und Musikerkollegen geschockt. Der Name „Birth Control“ ist immerhin eng mit Nossi verbunden und ohne seine Stimme und sein Schlagzeugspiel eigentlich Geschichte …

Doch wo ein Ende ist, ist auch ein neuer Anfang, dachten sich die verbleibenden Mitglieder. Nach zwei Jahren Pause und Stillstand hieß es dann 2016, also vor drei Jahren: Neugründung und Neustart. „Birth Control“ stand (und steht weiterhin) für intelligente progressive Rockmusik. Und so heißt es in einem Pressetext: „,Birth Control‘ wird diesen Spirit – Here and now - im Sinne von Bernd ,Nossi‘ Noske weiter leben lassen, und zwar ausschließlich mit Musikern, die schon in den vergangenen fünf Jahrzehnten den Sound der Band mit geprägt haben!“

Alte 70er-Haudegen in neuer Besetzung dabei

Zur Besetzung der vergangenen Jahre mit Sascha Kühn (Keyboards), Hannes Vesper (Bass) und Martin Ettrich (Gitarre), konnten mit Peter Föller (Gesagng) und Manni von Bohr (Schlagzeug) gleich zwei alte Haudegen der 70er-Jahre-Besetzung für das neue Line-up gewonnen werden.

Karten an der Abendkasse oder unter Telefon 05773 991401. Reservierungen sind per E-Mail an info@jfk-stemwede.de möglich (pm/ache).