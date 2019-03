Bohmte. Alles neu macht eigentlich der Mai. In der Bohmter Gemeindebücherei ist das anders. In den zurückliegenden Monaten hat sich in den Räumlichkeiten im Dachgeschoss des Bohmter Kottens einiges verändert. Und für Donnerstag, 14. März 2019, hat Büchereileiterin Marion Ruthemeyer etwas Besonderes geplant. Erstmals werden die "Tonies" ausgegeben.

Die Idee für die Ausleihe von "Tonies" übernimmt Marion Ruthemeyer von einer anderen Bücherei im Landkreis. Außerdem hat sie erlebt, wie ein Dreijähriger gekonnt damit umging. Für sie stand fest: "Die möchte ich zum Verleihen in der Bohmter Bücherei haben." Was aber verbirgt sich hinter dem Begriff "Tonies"? Eigentlich ist es vergleichbar mit einem Kinderhörbuch. Statt der CDs gibt es Symbolfiguren für das jeweilige Buch, statt des CD-Players gibt es einen gut gepolsterten Würfel, in dem sich Lautsprecher befinden. Über W-Lan werden die Bücher heruntergeladen, abgespielt werden können sie dann, wenn die jeweilige (magnetische) Figur auf dem Würfel platziert wird.





Gängige Hörbücher

Ruthemeyer: "Das System ist noch nicht lange auf dem Markt und ziemlich teuer." Die Bohmter Bücherei verfügt über zwei Boxen und einen Satz gängiger Hörbücher (vom Eisbären Lars bis zum kleinen Drachen Kokosnuss) für Kinder von 2 bis 4 Jahren. Vorhanden sind aber auch zwei Sachbücher.

Start am Donnerstag

Die Ausleihe startet zwar erst am Donnerstag, aber Testläufe hat es in der Bücherei bereits gegeben. "Ich habe schon ganz stolz von dem kommenden Angebot berichtet", sagt Ruthemeyer. Außerdem war einiges an Bastelarbeit nötig, bis die Boxen beklebt, das Beiheft, das beschreibt, was die Figuren können, eingefügt und der Ausleihzettel eingeklebt war. Box und Symbolfiguren können jeweils für eine Woche ausgeliehen werden. Eine Verlängerung ist möglich, Extragebühren sind wie bei Kinderhörbüchern zu entrichten. Die Büchereileiterin: "Eltern können ausprobieren, ob ihnen die Tonies gefallen, bevor sie sie sich selbst anschaffen."

Einladung zum Verweilen

Die Bücherei selbst hat sich ebenfalls verändert. Es wurde umgeräumt, der Abstellraum im hinteren Bereich ist verschwunden. Dort sind jetzt die Bilderbücher platziert, so dass die Kleinen sich dort aufhalten können, während die Großen vorn in einer neuen Sitzgruppe lesen oder verweilen. Die Neugestaltung soll eine Einladung zum längeren Aufenthalt in der Bücherei sei: Die Kinder spielen hinten, die Erwachsenen lesen vorne – wo auch der Ausgang ist.

Übrigens: Donnerstags ist die Bohmter Bücherei von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Anzeige Anzeige