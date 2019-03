Hunteburg. Nach wie vor im Mittelpunkt bei den Versammlungen der Jägerschaften stehen die Diskussionen um den Wolf und die afrikanische Schweinepest. So auch bei der jüngsten Auflage der Jahreshauptversammlung und Hegeschau der Jägerschaft Wittlage im Gasthaus Knostmann in Hunteburg.

Die afrikanische Schweinepest sei ein Landwirtschafts-und Veterinärthema, das jedoch ohne die Mitarbeit der Jägerschaft zu lösen sei, machte Landrat Dr. Michael Lübbersmann den Waidgesellen und –gesellinnen während der Versammlung deutlich. Zum Umgang mit dem Thema Wolf entwickle sich in der Politik ein zunehmend differenziertes Bild, das auf sachgerechte und pragmatische Lösungen hoffen ließe.

Auch der Vorsitzende der Jägerschaft Hunteburg, Jürgen Gösling widmete sich in seinem Jahresbericht dem Thema Wolf, mahnte aber den Umgang auf sachlicher Basis abzuwägen. Er freute sich, in der Versammlung zahlreiche Vertreter aus den Bereichen der Jägerschaften sowie Kreisjägermeister Martin Meyer Lührmann und Ehrenkreisjägermeister Helmut Spieker begrüßen zu können.





Neben Landrat Michael Lübbersmann hatten auch Bundestagsabgeordneter André Berghegger Landtagsabgeordneter Clemens Lammerskitten, Klaus Wübbolding, Leiter der Abteilung „Ordnung, Brand-und Katastrophenschutz“ sowie Kreistagsabgeordneter Frank Hünefeld und Bohmtes Bürgermeister Klaus Goedejohann der Versammlung einen Besuch abgestattet. Sie zeigten sich erfreut über das Engagement der Jäger in den einzelnen Ortschaften.

Erfreut zeigte sich Gösling über die Förderung der Betonwipprohrfallen in Höhe von 300 Euro pro Falle im Rahmen des gemeinsamen Prädatorenprojektes der Jägerschaften im Landkreis Osnabrück. Die Fallen sind mit einem Melder auf das Handy ausgestattet und werden zum Schutz von Bodenbrütern, wie Fasanen oder Rebhühner, eingesetzt.

Einen detaillierten Streckenbericht legte Jägermeister Christopher Mönter vor und dankte dem Hegering Hunteburg für die ausgezeichnete Vorbereitung und Präsentation der Trophäen in der Hegeschau. Nach einem detaillierten und positiven Kassenbericht standen die Vorstandswahlen auf der Tagesordnung, die aber schnell vom Tisch waren. Einmütig wählte die Versammlung Jürgen Gösling für eine weitere Amtsperiode in den Posten des Vorsitzenden, Hermann Steuwer als dessen Stellvertreter, Dirk Hünefeld als Kassierer sowie Dirk Helling als Schriftführer. Der Jägerschaft Hunteburg gehören aktuell 430 Mitglieder in sechs Hegeringen an.

Die Jägerschaft Wittlage appelliert auch in diesem Jahr an alle Hundehalter, ihre Hunde im Wald und in der freien Landschaft bis zum 15. Juli anzuleinen. „Hunde müssen außerhalb der Ortslage unbedingt an der Leine bleiben“, betont Gösling. Nicht nur der tierische Nachwuchs, auch die Elterntiere würden besonders sensibel auf Störungen reagieren und im Extremfall sogar ihre Jungen verlassen oder die Fütterungen einstellen.