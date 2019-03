Bohmte. Die Reise zum Mond 1969, und der 1933 verstorbene Raketenpionier Reinhold Tiling steht in direkter Verbindung dazu. Wie das?

Eine Mondlandung ist realistisch, davon ging man nicht etwa erst in den 1960iger Jahren aus, kurz bevor die ersten Menschen tatsächlich den Mond betraten, sondern bereits am 18. April 1931, so steht es in einer Reportage des „ Hamburger Correspondenten“: „Wieder ein Stück näher zum Mond!“

Berichtet wird von glänzend gelungenen Raketenstartversuchen im Frühjahr 1931 des in Bohmte-Arenshorst ansässigen Reinhold Tiling, der Ingenieur, Pilot und Raketenpionier war, im Ochsenmoor am Dümmer See. Damals, so schreibt das Blatt, sind Tilings Raketenstarts eine Sensation in der Technik und Wissenschaft.

Die Vorbereitungen traf der später in die Geschichte eingegangene weltberühmte Raketenpionier in einer Werkstatt in Arenshorst. Seit 1929 hatte ihm Gisbert Freiherr von Ledebur auf seinem Herrensitz bei Bohmte eine kleine Werkstatt zur Verfügung gestellt. Dort experimentierte er mit Assistentin Angela Buddenböhmer und Mechaniker Friedrich Kuhr an zwei verschiedenen Raketenmodellen.

Das Tiling-Prinzip



Bei einem Raketenflugzeug klappten nach Beendigung des Höhenfluges zwei Flügel, die zuvor als Leitwerk dienten, im rechten Winkel von der Rakete ab.

Dieses Prinzip erwies so erfolgreich, dass es ähnlich von der NASA für Flüge der Space Shuttle bis 2011 wieder verwendet wurde. Auch die Startbooster, von Tiling in einfacher Form entworfen, flossen später in die Technik der späteren Raumfahrt ein.

Schub und Brenndauer

Die zweite Variante war ein Kreiselflugzeug bei dem nach Beendigung des Höhenfluges das Leitwerk ausgefahren wurde, eine Rotation erzeugte, welche die Rakete abbremste. Diese Technik ließ sich Tiling patentieren. Den Durchbruch gelang Reinhold Tiling aber nach Einschätzung von Experten mit der bahnbrechenden Verbesserung der gebräuchlichen Pulverrakete. Ihm gelang es, ein optimales Verhältnis von Schub und Brenndauer durch Kombination einzelner Komponenten beider Systeme in verschiedenen Kammern zu erzielen. 1931 gelang es Tiling gar, eine Feststoffrakete herzustellen, die 11 Sekunden flog und dies bis zu 1800 Meter hoch.

Weitere Experimente folgten, bis der Ingenieur im April 1931 im Ochsenmoor in der Nähe des Dümmers seine sogenannte Postrakete startete, die 188 Postkarten unversehrt beförderte. Die Zuverlässigkeit war unter Beweis gestellt. Einige dieser Postkarten gibt es heute noch und sie werden zu Höchstpreisen gehandelt.

Die Verwirklichung seinert Vision und mithin der ersten Mondlandung 1969 erlebte der Raketenpionier nicht mehr.

Wahrer Erfindergeist

Seinem Erfindergeist wurde am 10. Oktober 1933 ein jähes Ende gesetzt. Beim Pressen von Treibladungen kam es zu der verheerenden Explosion. Reinhold Tiling, Angela Buddenböhmer und Friedrich Kuhr erlagen ihren schweren Verletzungen.

Man kann nur erahnen, welchen Einfluss seine dokumentierten und möglicherweise weiteren Erfindungen auf die spätere Entwicklung in der Raumfahrtgeschichte mit der Landung auf dem Mond gehabt haben und hätten.

Der Norddeutsche Rundfunk hat die Geschichte der ersten Mondlandung und die Frage, wie die Norddeutschen dieses Ereignis selbst erlebt haben, zum Thema gemacht: Als der Norden im Mondfieber war. Befragt werden Zeitzeugen aus jener Sommernacht.

Experte aus Hagen a.T.W.

Der Luftfahrthistoriker, Pilot und Tiling-Experte Martin Frauenheim aus Hagen a. T. W. erinnert sich noch gut an den 20. und 21. Juli 1969, als Apollo 11 im All unterwegs war und Neil Amstrong als erster Mensch den Mond betrat: „Ich war damals Soldat in Loccum. Mich hat die Luftfahrt von jeher fasziniert. Damals habe ich vor der Kompanie einen Vortrag gehalten. Meine Erinnerungen habe ich jetzt in dem NDR-Interview wieder aufleben lassen,“ berichtet Frauenheim im Gespräch mit unserer Redaktion und er hat dabei auch die Bedeutung des Pioniers Reinhold Tiling nicht vergessen. Das Fernsehteam des Norddeutschen Rundfunks war während eines Raumfahrtkongresses in Bremen auf ihn aufmerksam geworden.

Sendetermine sind der 27. März (ab 21 Uhr) und 28. März (6.35 Uhr).