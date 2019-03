Lemförde. Locker auf einer Tischkante sitzend und mit Mikrofon in der Hand plauderte Bremens früherer Bürgermeister und Senatspräsident Henning Scherf zwei Stunden ohne Pause über die Chancen des Alters.

„2010 war Henning Scherf schon einmal hier und es war auch voll, aber nicht so voll wie heute“, sagte Ursula Vocks vom Verein Kulturbunt Lemförde über die vielen Besucher. Schon damals seien die Ideen des Politikers auch in der Samtgemeinde Lemförde auf fruchtbaren Boden gefallen, so Vocks. Da Scherf kein Honorar für seinen Besuch wollte, bat er um eine Spende für die Straßenkinder von Nicaragua.

„Ich bin einer derjenigen, die neugierig aufs Alter sind. Der gerne nichts aus der Hand geben möchte, was in meinem Alter noch möglich ist, was ich noch erreichen und mitmachen kann. Ich bin fest davon überzeugt, dass trotz Altersgebrechlichkeit oder Verlusten von Kompetenz es immer noch so viel gibt, was man im Alter nutzen kann", sagte der 80-Jährige. Man solle sich auf Neues konzentrieren, mutig sein und mit anderen austauschen.

Grundschülern helfen

Bremens früherer Bürgermeister, der vor 14 Jahren aus der Politik ausgeschieden ist, wollte "nichts mehr machen, was ich in meiner politischen Arbeit gemacht habe.“ Und so habe er sich nach seiner Karriere als Erstes an die Bremer Grundschule am Buntentorsteinweg gewandt. "Wer Bremen kennt – das ist ein richtiger sozialer Brennpunkt mit Kindern. Über 70 Prozent der Kinder haben nicht deutsch als Muttersprache. Da wollte ich dabei sein und mitkriegen, wie diese Kinder mit solch einem weißhaarigen Opa umgehen.“

Seitdem gehe er seit 14 Jahren mindestens einmal, manchmal sogar zweimal pro Woche in die Schule. Der 80-Jährige schwärmt:





„Ich bringe immer neue Texte mit, die ich den Kindern vorlese und die sie mir dann wieder erzählen. Es ist eine wunderbare Begegnung mit diesen Kindern.“

Inzwischen gebe es 30 Rentner, die in dieser Schule aktiv sind und mit den Kindern kochen, einen Schulgarten oder Schulzoo anlegen. Dadurch habe man die pädagogische Einrichtung weiterentwickelt, sodass sie vor drei Jahren zu einer der besten Grundschulen Deutschlands geworden sei. „Wir sind mit dieser Initiative öffentlich anerkannt worden“, unterstrich Scherf. Inzwischen sei es die Regel, dass Ehrenamtliche in die Schule gehen und helfen, da Schulen nicht nur von der pädagogischen Fachvermittlung lebten. Durch dieses schulische Engagement bekomme er auch einen ganz anderen Zugang zu seinen neun Enkelkindern.



Chor als Hobby

Weiter habe er nach seiner Pensionierung angefangen, wieder zu singen. „Im Bremer Ratschor; die haben mich gleich zum Vorsitzenden und zum Präsidenten des Deutschen Chorverbandes gemacht“, so Bremens Altbürgermeister, der über das Chorleben und die Arbeit mit Demenzkranken, beispielsweise dem Singen und Malen erzählte. "Ich versuche, das kreative Potential des Alters zu mobilisieren."

Mehrgenerationenhaus als Tipp



In Bezug auf den "Pflegenotstand" wurde der Rentner politisch: "Es wird geschätzt, dass wir 300.000 Stellen unbesetzt haben. Wir müssen Alternativen entwickeln zum Altwerden." Dazu gehöre zum Beispiel der Umbau von Häusern zu altersgerechten Wohnungen, damit die Menschen länger in ihrem Zuhause bleiben könnten. Dafür brauche die Gesellschaft ambulante tragfähige Netze.





Ausführlich berichtete Scherf anschließend über Bremens bekannteste Kommune: Ein Haus, das zehn Personen aus drei Generationen seit 1987 beherbergt und wo das „Wir“ groß geschrieben wird. „Haben Sie für ihre Einrichtung finanzielle Unterstützung bekommen?“, war eine Frage aus dem Auditorium, die Scherf mit einem klaren „Nein“ beantwortete. Oder: Wie haben Sie sich gefunden? Antwort: „Das war ein Patchworkprozess.“ Henning Scherf ist nach über 30 Jahren von diesem generationsübergreifenden Wohnen mehr als überzeugt. Sein abschließender Tipp: „Ausprobieren und entdecken.“