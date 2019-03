Meditationsmeister Lama Yeshi (Lama Tsultrim) gibt einen Vortrag zur Entspannung in Lemförde. Foto: privat

Lemförde. Der Gesundheitstreff Lemförde lädt am Mittwoch, 13. März, um 19 Uhr zum Vortrag „Wahres Glück durch einen wachsamen zufriedenen Geist“ eines Meditationsmeisters in den Rittersaal des Amtshofes, Hauptstraße 80, in Lemförde ein.